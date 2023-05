Després de la polèmica pel canvi en el rànquing dels llibres més venuts, la Cambra del Llibre de Catalunya ha publicat avui la llista definitiva dels llibres més venuts. Una llista que inclou diversos canvis respecte la provisional facilitada el mateix del 23 d’abril. La definitiva s'ha elaborat després de processar les dades reals de vendes de 230 llibreries d'arreu de Catalunya, d'incorporar-hi les vendes efectuades a les parades al carrer, decisives en la diada, les quals s'han mecanitzat i processat a Libridata-LibriRed els dies posteriors, i s'ha completat amb una prospecció de la resta de llibreries que configuren el mercat. Així, en ficció en català, 32 de març (Univers), de Xavier Bosch, ha desbancat finalment Les nostres mares (Proa), de Gemma Ruiz, que es queda en segona posició. La segueixen El retrat de matrimoni (L'Altra Editorial), de Maggie O'Farrell i apareixen ara en el quart i cinquè lloc Pregària a Prosèrpina (La Campana), d’Albert Sánchez Piñol, i la surienca París érem nosaltres (Columna), d’Andreu Claret. En la llista del 23 d’abril, el quart i cinquè lloc es va atorgar a Les calces al sol (La Campana), de la ceretana Regina Rodríguez Sirvent, ara en vuitè lloc; i Demà, i demà, i demà (Periscopi), de Gabrielle Zevin, ara en sisè.

En la no ficció en català, Crims: pecats capitals (La Campana) de Carles Porta treu el primer lloc a Gran enciclopèdia del Barça (Blackie Books), de La Sotana, que passa al segon. De la sabana a Mart (Rosa dels Vents), de Xavier Sala i Martín es queda en tercera posició i hi ha canvis en el quart i cinquè lloc que ara ocupen respectivament Aliades (Ara Llibres), de Txell Feixas, i La pausa dels dies (La Campana), de Xavier Graset.

Canvis també a infantil i juvenil en català. La primera posició ara és per Un regal de por (Editorial Flamboyant), de Merixell Martí, que substitueix a Les excursions d’en Titó (Estrella Polar), que queda en tercera posició. En segona, La llegenda de Sant Jordi (Estrella Polar) i, en quarta, Tinc un volcà i no vull respirar (El Cep i la Nansa edicions), dels bagencs Míriam Tirado i Joan Turu, situats en segona posició segons la llista provisional del 23 d'abril.

Llista en castellà

En castellà, es manté El ángel de la ciudad'(Planeta), d'Eva García Saenz d’Urturi, en primera posició. I canvia la resta: El segueixen El cuco de cristal (Suma), de Javier Castillo; Esperando al diluvio (Destino), de Dolores Redondo -que no sortia en la llista provisional de la diada-; Cómo (no) escribí nuestra historia (Suma), d'Elisabet Benavent i Hijos de la fábula (Tusquets), de Fernando Aramburu. Salta del rànquing dels primers cinc títols El retrato de casada, Maggie O'Farrell, (Libros del Asteroide), en tercera posició el 23 d'abril.

Canvi en la primera posició de la no ficció en castellà, ara per El Chico de las musarañas (Harper Collins), d’Ana Obregón i Aless Lequio, seguida per Hábitos atómicos (Diana), de James Clear, que manté la segona posició, i Encuentra tu persona vitamina (Espasa), de Marián Rojas Estapé. El llibre més venut en infantil i juvenil en castellà és el mateix: Arta contra el Alien Máximo (Montena), d’Arta Game.

Increment del 7%

En un comunicat, el Gremi de Llibreters ha assenyalat que un cop introduïdes i processades les dades de venda a les llibreries de la setmana de Sant Jordi, han constatat que s'han venut 1,87 milions d'exemplars, amb una facturació total de 24 milions d’euros acumulada durant la setmana, el que representa un augment del 7% respecte de 2022.

Remarca que s'han venut més de 60.000 títols diferents, el que suposa un creixement respecte de 2022 d'un 17%. Pel que fa als gèneres, la literatura infantil i juvenil representa el 41,1%, la ficció el 30,5%, la no ficció el 22,7% i el còmic el 5,7%. En castellà, la ficció representa el 35,1%, la no ficció el 31,9%, la literatura infantil i juvenil el 17,8% i el còmic el 15,2%.

Els gèneres que més han crescut han estat el còmic, tant en català com en castellà, i la literatura infantil i juvenil en català.

El 52,2% de llibres venuts en català

Pel que respecta a les llengües, del total de llibres venuts, el 52,2% van ser en català i el 47,8% en castellà. Per territoris, a Barcelona el català va suposar el 50,9%, a Girona el 68,2%, a Lleida el 57,4% i a Tarragona el 54,6%.