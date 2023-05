La restauració del Sant Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona ha descobert una antiga policromia rere una capa de fum, sutge i vernissos del segle XIX i repintades posteriors. Com ha explicat la Catedral de Barcelona, es va decidir iniciar una consolidació de la peça perquè la pintura estava caient i després dels estudis previs es va fixar el color amb delicadesa en les zones més malmeses. Així mateix, l’estudi apunta que la imatge podria ser del segle XIII i que fins a finals del segle XIX no es va ennegrir.

Durant els darrers mesos, ha explicat la Catedral, s’han retirat amb “facilitat i paciència” els materials sobreposats, el que “ara permet apreciar millor l’expressivitat de la cara i el realisme de les ferides pròpies de la passió”.

Així mateix, historiadors de l’art especialistes en escultura apunten ara que la imatge podria ser del segle XIII. En qualsevol cas, no és una imatge del XVI com es pensava fins ara. Durant els pròxims mesos s’organitzarà unes jornades específiques per tractar aquesta figura.

Segons la tradició, aquest Sant Crist va anar a la nau capitana de la decisiva batalla de Lepant del 1571, que va impedir l’avenç dels turcs vers Europa. Una variant del relat, apunten des de la Catedral, atribueix la inclinació del cos al fet que esquivés una bala, i una altra indica que va tapar un forat crític de la nau.