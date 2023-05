El filòsof i escriptor Jordi Pigem Pérez serà el convidat aquest dijous, del cicle conjunt de Pessics de Saviesa i Pessics de Vida, que en aquesta edició està dedicat a l’entorn de temes com la intimitat, els límits ètics del control de les dades, les noves tecnologies o la intel·ligència artificial.

La conferència de Pigem porta per títol Cap a on ens porta la digitalització del món?, una reflexió sobre el fet que les tecnologies digitals van aparèixer en el segle XX i anaven acompanyades d'una promesa de progrés, llibertat i creativitat. Per a Pigem, “avui sembla que el seu efecte net és un augment de les desigualtats, de la polarització, de les distraccions, de la vigilància i del control. A curt termini també amenacen de portar a l'atur a bona part de la humanitat, i no a canvi d'una existència més plena de sentit”.

L’acte se celebrarà a les 19 h, a la sala d’actes del Centre Cultural El Casino. També es podrà seguir directe per streaming al canal de youtube de Manresa Cultura en aquest enllaç o posteriorment en la plataforma Manresa Ciutat Àgora.

Pessics de Saviesa és un programa que organitza el Centre Cultural El Casino de l’Ajuntament de Manresa i el Grup de professors de Filosofia de la Catalunya Central. El cicle d’entrevistes Pessics de Vida està organitzat per la Delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Centre Cultural el Casino de l’Ajuntament de Manresa.

Jordi Pigem

Jordi Pigem (Barcelona, 1964) és Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Del 1998 al 2003 va ser professor i coordinador de l'Àrea de Filosofia del Masters in Holistic Science del Schumacher College a Dartington (Universitat de Plymouth, Anglaterra). Ha estat professor convidat a la Universitat de Barcelona i ponent a diverses universitats, incloses les de Columbia i Oxford. El 1999 va obtenir el Premi de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser coordinador de la revista d'ecologia Integral i editor del volum Nueva Conciencia (Integral Ed., 1991). És autor de La odisea de Occidente (Kairós, 1994) i El pensament de Raimon Panikkar (Institut d'Estudis Catalans, 2007), i col·labora habitualment en publicacions periòdiques.

El seu llibre més recent és Tècnica i totalitarisme: Digitalització, deshumanització i els anells del poder global (Fragmenta, 2023), un llibre que convida a redescobrir el valor de l’existència, única i irrepetible, de cada ésser humà. També és autor del llibre Ángeles o robots (Fragmenta, 2018) i Pandèmia i postveritat (Fragmenta, 2021).