El Casino de Calaf acollirà aquest dissabte (22 h) la presentació del cartell i de les novetats que acompanyaran la 31a edició del DesFOLCa't, el Festival de Música popular i tradicional de Calaf, que se celebrarà els dies 16 i 17 de juny. Al llarg de dos intensos dies, es podrà gaudir de la música tant de formacions consolidades com de grups emergents de Catalunya i arreu amb la intenció de fomentar la presència de la música d’arrel i tradicional i acostar-la al públic de generacions diferents. L'any passat, el festival va celebrar trenta anys amb dos mil espectadors i el retorn a la normalitat després de la suspensió del 2020 per la pandèmia i les restriccions obligades del 2021.

Després de fer públic el cartell, la Balkan Paradise Orchestra (BPO) amb el seu nou espectacle, Catarsis, inaugurarà el festival. El grup PD Folk clourà una nit especial en què la música serà l’autèntica protagonista. La venda d’entrades es pot fer a través del web entrapolis.com al preu de 12€ o el mateix dia a taquilla.

Balkan Paradise Orchestra

Nascuda el 2015 als carrers de Barcelona, la BPO arriba a Calaf després d'haver estrenat Catarsi a Nova York, i abans d'iniciar la seva gira per nombroses ciutats de Península, Europa, Amèrica i Àsia. la Pe“Catarsis” simbolitza el moment d’alliberació emocional a través de la música, el moviment i la festa que la BPO transmet als seus concerts. L’energia compartida entre la banda i el públic fa possible aquesta catarsi; un espectacle únic i carregat de potència, amb una posada en escena coreogràfica que es fusiona a la perfecció amb la seva original proposta musical. A “Catarsis” el públic podrà escoltar temes propis i algunes versions amb influències sonores molt diverses, com la música d’arrel balcànica, llatina o l’electrònica.

Balkan Paradise Orchestra està formada actualment per deu instrumentistes de vent i percussió: Alba Ramírez, trompa; Berta Gala, trompeta; Eli Fàbregas, percussió; Eva Garín, clarinet; Laura Lacueva, clarinet; Maria Cofan, trombó; Núria Perich, bateria; Maria Puertas, tuba; Mila González, trompeta; Olivia Casas, tuba. La trompetista avinyonenca Alba Careta havia estat una de les integrants de la formació.