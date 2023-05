El FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, ha apostat des de l’inici, l’any 2017, per portar la cultura, amb propostes alternatives i transformadores, a l’antic recinte industrial de l’Anònima. Havent formalitzat l’acord amb l’Ajuntament per destinar espais de l’equipament a l’activitat cultural permanent, l’equip organitzador, format per una vintena de persones, s’hi sent més que mai «com a casa». Mentre esperen que la cessió dels espais arribi el 2025, després de les obres d’adequació, proposen una setena edició del FABA, des de diumenge i fins al dissabte 13, que destaca per un cartell «més trencador i arriscat». Per començar, en la línia de provocar reflexió, diumenge, a partir de les 5, la proposta Punts de Repòs Transitori, de La Costumista, convida tothom a portar una cadira, un objecte que no sol ser protagonista. Durant la setmana es treballarà amb aquest material i el procés s’exposarà a la Llotja durant la jornada central. En acabar, es retornaran les cadires.