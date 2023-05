El projecte Fem Dansa del Servei Educatiu del Kursaal estrena producció pròpia. Serà avui (20 h), amb 180 alumnes de 3r i 4t d’ESO de 9 centres educatius de la Catalunya Central. Tots ells formaran part del cos de dansa del muntatge del muntatge L’evolució de la comunicació dansada dirigit pels coreògrafs i ballarins manresans Nàdia Pesarrodona i Guillem Cirera, un espectacle que explica la història de la comunicació, des dels senyals de fum a la Intel·ligència Artificial.

En els darrers anys aquest projecte estava emmarcat dins del «Mapadeball» organitzat conjuntament amb el Mercat de les Flors de Barcelona i diferents ciutats catalanes. Tot i valorar molt positivament aquest model, per aquest curs el Servei Educatiu del Kursaal ha decidit tornar a agafar les regnes del projecte i fer-ne la producció, com ja es va fer a l’inici amb els espectacles Meteodansa (ideat pel meteoròleg Alfred Rodríguez Picó amb la coreografia de Montse Colomé) i Els Planetes de Holst (muntatge construït a partir de la música d’Els Planetes, de Gustav Holst, amb les coreografies, també, de Montse Colomé).

L’experiència, expliquen els promotors, demostra que «una producció feta des d’aquí, agafant com a creadors de l’espectacle els formadors que fins ara han estat al davant del projecte, treballant a les aules amb els joves» fa que el procés s’adapti millor a les necessitats concretes i que el resultat sigui «més engrescador».

Per preparar l’espectacle, l’alumnat ha fet set sessions al seu centre amb tres formadors (Nàdia Pesarrodona, Guillem Cirera i Aina Cots) que s’hi han desplaçat. I també tres sessions al Kursaal, una a l’inici del procés (el mes de gener), una altra el mes de març i finalment l’assaig general del mateix dia de l’espectacle.

Al Fem Dansa! d’enguany públic i alumnes viatjaranen el temps per l’evolució de la comunicació. A través del moviment i les coreografies es coneixeran els sistemes de comunicació i com han anat canviant al llarg dels segles. En l’edició d’enguany han participat en el projecte l’Institut Castellet (Sant Vicenç de Castellet), Institut Cardener (Sant Joan de Vilatorrada), Institut Quercus (Sant Joan de Vilatorrada), Institut Lluís de Peguera (Manresa), Institut Serra de Noet (Berga), Vedruna (Berga), Institut Llobregat (Sallent), Col·legi Oms i de Prat (Manresa) i Institut SIS (Manresa). L’espectacle és obert al públic i les entrades es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet (www.kursaal.cat) i tenen un preu de 5 euros.