És l’any dels 15. I aquí se celebra tot. La veterana banda manresana El Amante Virgen bufarà espelmes aquesta nit a la sala El Sielu amb un concert que recuperarà els millors temes dels seus tres àlbums editats El Amante Virgen (2009), Yo no pienso (2012) i Por ti (2017) en una nit d’estrenes (quatre temes nous, Tu y yo, Canallas, Tiempo perdido i Último tren) i de col·laboracions a l’escenari: la de l’anterior bateria de la banda, Oriol Font; la de la cantant d’Oniria, Maria Campabadal i la del baixista de Gossos, Roger Farré. El grup ja va celebrar a El Sielu el seu desè aniversari, el 2019 i l’any passat actuaven de nou amb la banda actual, que integren Valentí Holgado (guitarra), Josep Maria Font (bateria), Toni Holgado (veu) i Sergio Garcia (guitarra i veu) en el que van definir d’una nova etapa presidida per una sonoritat més densa i compacta. Ara ja, subratlla la veu de la banda, amb un so «arrelat» a l’essència del grup.

La banda de rock alternatiu burxa en el so dels 80’s i en l’actual per aspirar a no sonar com ningú, explica Toni Holgado. Per sonar com ells. I després d’una dècada i mitja, diu, El Amante Virgen «ja és la banda que volia ser. Més val tard que mai (riu) però estem molt convençuts del que fem perquè creiem cegament en la qualitat de les nostres cançons». Té clar que en la música tot està inventat i que el rock -amb permís de Springsteen- no està de moda. Però tant se val. Què proposen?. «Sorprendre amb l’estil, provocar una reacció, que el públic visqui una experiència amb un directe potent. Després, que jutgi».

Tot i els temes nous, de moment, apunta Holgado, la banda no té cap intenció de fer un disc nou: «sempre tens el punt romàntic del vinil però ara mateix el suport físic, si no ets una banda molt coneguda, no funciona; és millor invertir esforços en gravar bé un tema, fer un bon videoclip i penjar-lo a les xarxes». És el que fan.