Cineclub inicia el mes de maig amb una programació que recupera diferents films procedents de certàmens barcelonins. En aquest cas, amb una col·laboració amb l’Americana, el festival barceloní especialitzat en el cinema independent nord-americà, que ens ofereix aquest diumenge Falcon Lake, un dels títols més brillants i suggeridors que vam poder gaudir a la seva darrera edició. Charlotte Le Bon (actriu, periodista i model) ha debutat com a realitzadora amb una adaptació d’una novel·la gràfica de Bastien Vives. El personatge central, Bastien, és un vailet parisenc de dotze anys que viatja l’estiu amb la seva família fins un paratge indòmit de Canadà, al costat d’un llac.

Un preadolescent que restarà captivat per una noia més gran que ell, Chloé, un ésser inconformista que li obrirà una porta cap a una realitat tan apassionant com misteriosa. La seva premissa argumental evoca irremeiablement un subgènere (Coming-of-Age) molt prolífic en el cinema modern. Quantes pel·lícules heu vist sobre la iniciació d’un nen o d’un adolescent, a la realitat adulta? Moltes, probablement. Però segurament cap com Falcon Lake. L’opera prima de la directora quebequesa es diferencia nítidament de la majoria dels films que pertanyen a aquest tipus de cinema perquè posseeix tot un seguit de singularitats. La primera d’elles és que introdueix un registre fantàstic extremadament subtil i evocador que no encaixa dins de les convencions més gastades del gènere. D’altra banda, Le Bon ha pres la decisió arriscada, en una època on el digital ja ha esdevingut el patró estàndard, de rodar el seu projecte en 16 mm; una alternativa creativa que dota a les seves imatges d’una textura visual extremadament sensitiva, en què la realitat adquireix sovint un to oníric.

Un segell expressiu inusual que remarca prodigiosament el protagonisme de la natura i la seva doble dualitat a la trama, amenaçant i sensual alhora. L’aventura emocional de Bastien comportarà el descobriment d’unes realitats que van més enllà de la dictadura de la raó, i Le Bon sap capturar prodigiosament aquesta experiència amb un lirisme pertorbador que ultrapassa els límits del romanticisme quotidià. La bellesa desassossegant i enigmàtica de Falcon Lake culmina en un tram final tan portentós com estremidor. No us podeu perdre sota cap concepte aquesta perla inaudita i inaprehensible, la presentació d’una autora amb un potencial inqüestionable, que no té prevista la seva estrena comercial en el nostre país. La pel·lícula de Le Bon va rebre una nominació als premis César de l’acadèmia francesa a la millor opera primera.