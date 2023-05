Puput, el grup manresà format l’any 2012, s’ha convertit en un respectat grup de culte a la ciutat, malgrat que ells mateixos no assimilin aquesta consideració. Jordi Portabella, cantant i guitarrista, assenyala que, per davant de tot, són «col·legues de sempre, que ens coneixem de fa molts anys, i la música és un entreteniment. Jo treballo a l’hostaleria». Són ell, Lluís Coll (professor de l’ESMUC i integrant de grups de música antiga), als teclats; Marc Torregrossa, al baix; i Juanjo Muñoz (que, aparcats Gossos, fa masterització), a la bateria.

Ja són gairebé tradició els seus concerts a El Sielu per Nadal, però es prodiguen poc als escenaris: «per qüestions de la vida de cadascú. Portem un ritme pausadillo», diu Portabella. A partir de la tardor, però, és probable que l’agenda de concerts s’acceleri: publicaran el seu quart disc, que no tindrà títol. Com el primer, del 2014, es coneixerà simplement com el grup: Puput. Després vingueren Upupa Epops (2016) i Purga (Hidden Track, 2018).

De les 10 cançons del nou disc només se n’ha publicat Soldat (ironia sobre la propaganda dels superherois), i al concert de diumenge, en el marc del FABA, es presentarà complet, en exclusiva. «I el farem seguit, perquè porta tant de temps arraconat, que ja tenim ganes d’ensenyar-lo. Que és un regal anticipat ho diuen els del FABA, perquè jo no sóc gaire bon venedor», assenyala el líder de Puput.

Entre Purga i el nou disc de Puput ha passat molt temps, per culpa de la pandèmia «i també per lentitud meva. Sóc lent a l’hora de fer cançons. I fins que no hem tingut el disc clar, no hem anat a gravar, que també ha estat un procés per parts, a l’estudi del Borja [Pérez]. Hi hem tingut més cura que en els anteriors. Veníem d’un relax tant llarg, que ja no venia de quatre dies», exposa Portabella.

Van anar a gravar amb Pérez, que havia treballat a Ultramarinos Records, per recomanació d’un altre grup manresà Los Valientes, i ara estan «supercontents amb la producció del so. Està bé tenir una mirada diferent, perquè sinó et quedes enclavat». Publiquen amb el segell barceloní Aloud Music.

Diumenge presentaran les cançons en l’ordre del disc perquè «té una evolució. Hi ha contrastos, i busquem l’equilibri entre un tema tranquil i un que de cop espetega. També dins dels mateixos temes hi ha contrastos molt bèsties».