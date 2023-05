Falta menys d'una setmana per conèixer el guanyador o guanyadora de la 67a edició del Festival de la Cançó d’Eurovisió. 37 cançons són les que aquest any participen en l’esdeveniment i els fans ja tenen les seves prefrides. En una edició poc convencional per la impossibilitat d’Ucraïna (guanyador de l’anterior edició) d’exercir com a seu oficial de la gala a causa de la invasió russa, els participants prendran l’escenari del M&S Bank Arena de Liverpool (Regne Unit) en la seva lluita per aconseguir el cobejat micròfon de vidre. Quins països encapçalen les apostes?

1.Loreen repeteix per Suècia amb ‘Tattoo’

Per ara, i tot i que les apostes no han de ser necessàriament un factor determinant definitiu, sembla que ja hi ha una candidatura favorita per guanyar Eurovisió 2023 i, a més, amb un avantatge considerable sobre els seus competidors. Es tracta de Loreen, la guanyadora del festival el 2012, que repeteix com a representant sueca aquest any. El tema amb què pretén conquerir de nou Europa porta per nom ‘Tattoo’ i és una composició d’estil similar a l’‘Euphoria’ que la va fer mundialment coneguda, un combinat de pop, dance i trance acompanyat per una espectacular posada en escena. Va arrasar en el Melodifestivalen, l’esdeveniment de preselecció al país, i aspira a donar a Suècia la seva setena victòria per igualar així els resultats d’Irlanda, la nació que més vegades ha aconseguit el triomf.

2.Finlàndia i el seu ‘Cha cha cha’

A Atenes 2006, una banda de heavy metal donava la sorpresa i guanyava el micròfon de vidre. Lordi i el seu ‘Hard Rock Hallelujah’ van obtenir l’or a territori grec, que suposava la primera victòria, i única fins ara, de Finlàndia al Festival de la Cançó. 17 anys més tard, la història podria repetir-se. El seu abanderat a Liverpool 2023, el raper, cantant i compositor Käärijä opta de nou a encapçalar la llista amb el seu ‘Cha cha cha’, un himne de to melòdic i festiu sobre l’embriaguesa i els «pinya colades que tan bé entren després d’una esgotadora setmana».

3.França

Darrere d'aquesta dona misteriosa, s'amaga Fàtima Zahra. Al gener, la cadena pública francesa, France Télévisions, va sorprendre els eurofans amb l'elecció interna de la cantant. La Zarra es va convertir en la primera artista seleccionada d'aquesta manera des de 2020. La francesa prendrà el testimoni de Alvan i Ahez, els banderers a Torí 2022.

4.Ucraïna busca la seva segona victòria consecutiva amb ‘Hearth of steel’ de Tvorchi

Un any després de la seva tercera victòria d’Eurovisió, Ucraïna torna a tenir paperetes per aixecar el micròfon de vidre. A Torí 2022, Kalush Orchesta i el seu ‘Stefania’ es van penjar l’or eurovisiu. Però malgrat quedar en primera posició i davant la impossibilitat de poder celebrar-se el certamen al país per culpa de la invasió russa, Liverpool organitza l’edició del festival. No obstant, els successors del grup de rap ucraïnès són Tvorchi, i prometen fer parlar amb la seva cançó ‘Heart of steel’ que, en qualitat de campió defensor, accedeix directament a la gran final.

5.Blanca Paloma i el seu emotiu ‘Eaea’ podria donar la sorpresa per a Espanya

Després de la seva primera experiència en el Benidorm Fest 2022, Blanca Paloma no va dubtar a tornar a presentar-se a la segona edició del certamen alacantí, aquesta vegada, amb més èxit, perquè va ser escollida per ser la representant espanyola a Eurovisió, derrotant els altres dos favorits: ‘Quiero arder’ d’Agoney i ‘Nochentera’ de Vicco. L’artista d’Elx (Comunitat Valenciana) opta al premi amb ‘Eaea’, una proposta plena de simbolisme i emotivitat que barreja la ‘bulería’ i el pal flamenc amb el dolç cant d’una cançó de bressol, en homenatge a la seva àvia Carmen, una de les persones més especials en la seva vida. Blanca pren el relleu després de l'actuació de l’any passat de l'olesana Chanel Terrero, qui va aconseguir un històric bronze en la gran final del Festival de la Cançó, el millor resultat d’Espanya en 27 anys.

6.L'empoderament femení de Noruega amb 'Queen of Kings'

"Queen of Kings" representa Noruega al Festival de la Cançó d'Eurovisió 2023 després de guanyar el Melodi Grand Prix 2023, la final nacional de Noruega per al Festival de la Cançó d'Eurovisió d'aquest any. En una entrevista amb Eurovision Fun, Mele va afirmar que la cançó tracta de mostrar "el poder de les dones, però també el poder de totes les persones, sobre la importància de sentir-se a si mateixa".

7.Noa Kirel, representarà Israel amb ‘Unicorn’

Només dos mesos després de la celebració del passat festival a Torí, ja es va donar a conèixer la identitat de la primera representant oficial de la 67a edició del Festival d’Eurovisió. La radiodifusora pública d’Israel (KAN), a través del seu compte oficial de Twitter, va anunciar que la seva candidata seria Noa Kirel, guanyadora en els MTV Europe Music Awards 2017 com a millor artista israelià. En territori britànic, l’artista defensarà ‘Unicorn’, una cançó que parla de la perseverança, de desencadenar la teva força interior i de «fenòmens femenins».

8.Itàlia

Due Vite de Marco Mengoni va ser molt ben rebuda per la crítica italiana. En la seva revisió de les cançons de Sanremo 2023 (la preselecció italiana per a Eurovisió), Corriere della Sera va donar a "Due vite" un 8/10, descrivint la cançó com una "balada clàssica" que "dona melodia i bon ritme". El tema es troba entre el top 10 de preferits a guanyar l'edició d'enguany del festival europeu.

9.Teya i Salena, d’Àustria, apunten ben amunt amb el seu viral ‘Who the hell is Edgar?’

Un tema que està causant sensació a les xarxes socials és el ‘Who the hell is Edgar’, de les austríaques Teya i Salena. Una cançó de ritme enganxós que parla des de la sàtira de la realitat en el sector musical: el masclisme, les baixes retribucions que obtenen pel seu treball els artistes respecte a les que es queden les productores, la importància que avui dia es dona als continguts virals... Una proposta que va ser seleccionada per l’emissora pública austríaca (l’ORF) i que el duo artístic encara ha de defensar en la segona semifinal que se celebra l’11 de maig, però que ja s’ha colat a la llista de les favorites al premi.

10. Mae Muller cantarà a casa amb ‘I wrote a song’

El país amfitrió d’Eurovisió va esperar fins al final per revelar la identitat de la seva abanderada i la seva cançó. Després de diverses setmanes d’especulacions, Mae Muller ha sigut seleccionada internament per la BBC per representar el Regne Unit. A Liverpool, la compositora londinenca competirà amb ‘I wrote a song’ i les expectatives estan molt altes. L’artista haurà de superar l’excel·lent segon lloc aconseguit pel seu paisà, Sam Ryder, amb ‘Space man’. Aconseguirà Mae Muller el micròfon de vidre 26 anys després de l’última victòria del Regne Unit?