Amb una sòlida carrera a l’esquena, la neerlandesa Barbara Stok es va fer famosa a casa nostra gràcies a Vincent (2012), una personalíssima biografia en còmic del pintor Vincent van Gogh. Més d’una dècada després, Stok torna al gènere biogràfic amb La filósofa, el perro y la boda, on repassa la vida i obra d’Hipàrquia, una de les escasses dones filòsofes de l’antiga Grècia de la qual tenim constància.

Per les preguntes que es fa i els dubtes que planteja, Hipàrquia és un personatge actual.

Absolutament. Per això la vaig escollir, les seves lliçons i la seva filosofia eren terriblement rellevants per a la gent d’avui en dia.

Com la descriuria?

Era una persona que venia d’una família rica però que va renunciar a les possessions materials i les convencions socials i va decidir viure al carrer com un indigent. Va ser una de les primeres filòsofes a l’antiga Grècia.

Què té d’interessant l’obra?

M’agradaria que Hipàrquia pogués ser una inspiració per a molta gent, crec que necessitem reimaginar les normes que regeixen la nostra societat en temes com la riquesa, la fama, les classes socials, la pobresa… Moltes qüestions ens semblen normals, però quan hi pensem veiem que no ho són pas. Ens sembla normal que per anar al teatre s’hagi de pagar diners i això implica que hi ha molta gent que no hi pugui anar. N’ha de quedar al marge? Que potser són pitjors? És ridícul.

En el còmic planteja el dilema entre la vida rica i la vida feliç.

Els personatges es plantegen què és una vida plena i feliç, i això no és la persecució de diners, possessions i una classe social. Tot això són il·lusions. Si ho preguntes, tothom et dirà que els diners no fan la felicitat; però, tot i així, tothom els persegueix. El sistema necessita fer un canvi.

Com va entrar en contacte amb Hipàrquia i amb les seves idees?

Fa més de vint anys que m’interessa la filosofia i això em va fer entrar en contacte amb l’estoïcisme. Un bon dia vaig començar a investigar sobre nous filòsofs per al meu nou llibre i, en un llibre sobre dones filòsofes, hi vaig trobar Hipàrquia. No havia llegit res sobre ella anteriorment i em va interessar la seva història.

El llibre se centra en un moment molt concret de la vida d’Hipàrquia, quan renuncia a la boda amb el ric Kalios i s’entrega a la filosofia. Per què?

Em va semblar que el més interessant seria mostrar el seu canvi en la manera de pensar. Per això comença sent algú que fa exactament allò que s’espera d’ella, tot i fer-se preguntes sobre tot el que l’envolta encara que això molesti el seu entorn i no se la prenguin gaire seriosament. A poc a poc, però, comença a entrar en contacte amb Crates i veus com va canviant la seva manera de pensar i de veure el món. M’agradaria que els lectors fessin també aquest recorregut i aquest canvi en la manera de pensar. De totes maneres, sabem molt poques coses d’Hipàrquia, un cop es va casar amb Crates van tenir dues criatures. Jo també sento curiositat per saber què en va ser d’ella, fins a quina edat va viure.

I tot i saber-ne ben poca cosa, és una de les filòsofes de l’antiga Grècia de qui en sabem més.

Moltes dones al llarg de la història de la filosofia no han estat preses gaire seriosament. I això és una cosa que encara passa actualment, crec. De fet, tot i haver fet classes de filosofia a la universitat sobre l’antiga Grècia no vam tocar mai res relacionat amb dones filòsofes.

Abans de ser dibuixant, va tocar la bateria en un grup de punk. Creu que personatges com Hipàrquia representen aquest mateix esperit?

M’agrada veure-ho així. Crec que hi ha un vincle i que els filòsofs com ella representaven l’esperit transgressor de qüestionar els límits que també té el punk.

Com ha estat el procés d’ambientar un còmic a Grècia?

Molt més difícil del que em pensava! He treballat cinc anys en aquest còmic i sovint m’he preguntat per què coi m’hi havia ficat. Però ara ja està acabat i n’estic molt contenta. Va ser difícil trobar imatges fiables de com podia ser la vida quotidiana. He hagut d’investigar cada petit detall. Des de quines robes duien, si tenien lavabo a casa, què feien les dones de classe alta en el dia a dia. Vaig viatjar a Grècia per conèixer com era l’espai on va viure, com són els paisatges, de quin color és la terra… Hipàrquia venia del nord del país però va conèixer Crates a Atenes i vaig reproduir el viatge en vaixell que ella va haver de fer.

Es va endur alguna sorpresa?

Com que vinc d’un país tan pla com és Holanda, jo sempre tenia tendència a dibuixar els paisatges completament plans, i no va ser fins a la visita a Grècia que vaig veure que ho havia estat fent tot malament i vaig començar a incloure turons en els paisatges.

Està intentant aplicar a la seva vida diària els principis d’Hipàrquia. Com és aquest procés?

Em va inspirar a no només tenir unes idees i parlar-ne amb els meus amics, sinó també a aplicar-les i a fer alguna cosa, com ara fer-me vegetariana o reduir el consum d’elements com ara la roba.