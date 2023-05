Les llibreries Re-Read van començar en un petit local del carrer Rosselló a Barcelona. Mercedes Zendrera i Nicolás Weber, els seus fundadors, mai van pensar que el que va començar sent una «gran aventura» acabaria amb 56 llibreries Re-Read a tot Espanya que venen i compren llibres de segona mà a preus ‘low cost’ i que estarien a punt d’obrir la primera fora del país, a París, pròximament.

‘Re reinventar-se’ o morir

La parella tenia una llibreria tradicional situada al carrer Muntaner, Baibars, especialitzada en el món àrab. El 2008 van començar a facturar un 10% menys i van pensar a crear un altre projecte amb què «poder continuar venent paraules amb paraules». «L’única opció era reinventar-se o morir», explica el fundador, Nicolás Weber.

Van decidir fer una aposta arriscada per Re-Read fa 10 anys, el març del 2013, en un moment que es tancaven dues llibreries al dia a Espanya. Van crear una innovadora llibreria especialitzada en la compra i venda de llibres de segona mà que estiguessin en bones condicions amb un sistema de preus fixos. Ells compren els llibres a 0,25 cèntims i els venen per 4 euros, dos llibres per 6 euros i cinc llibres per 12 euros. «Teníem molt clar des del principi que no volíem que el preu fos una barrera per a l’accés a la lectura», afegeix Weber.

Històries per explicar: d’informàtic a llibreter

Re-Read ja compta amb 56 llibreries a tot Espanya en 37 ciutats diferents i més d’11 milions de llibres venuts i amb una gran quantitat d’històries que han anat deixant els clients que han passat per cada un dels locals. Quan van començar el negoci, Weber va decidir anar guardant cada objecte que es trobava entre les pàgines dels llibres. «Bitllets d’avió, de tren, cartes d’amor, entrades de teatre, fins i tot un senyor es va oblidar els diners del lloguer, que va poder recuperar, entre les línies de la novel·la ‘Tiburón’, de Peter Benchley», recorda.

Zendrera i Weber van decidir convertir Re-Read en una franquícia per poder facilitar que tothom qui volgués pogués treballar com a llibreter. «Recordo que una senyora que es deia Carmen em va trucar des de Buenos Aires dient que volia obrir una llibreria a Màlaga, la ciutat on va néixer. Ens vam informar sobre el món de les franquícies, i la Carmen va poder complir el seu somni. Ara hi ha moltíssimes persones com la Carmen». El 95% dels llibreters de Re-Read no ho eren abans; han deixat de ser informàtics, metges o criminòlegs per endinsar-se en aquesta professió. «El que ens uneix és l’amor incondicional pels llibres», afegeix Weber.

Innovar, innovar...

Re-Read no és només una llibreria de segona mà, sinó que el seu concepte innovador va més enllà i la tecnologia ocupa un paper molt important. Han creat el sistema ‘Reebok- Finder’. «Podem arribar a vendre 200 o 300 llibres al dia, per tant, no podíem tenir un catàleg actualitzat tot el temps», explica.

Per aquesta raó, Re-Read compta amb robots que capturen imatges diàries de les diferents prestatgeries de les llibreries i un ‘software’ que les analitza i permet geolocalitzar un llibre o un autor. D’aquesta manera, els clients poden trobar els llibres que busquen. També tenen un sistema d’alertes: tothom que vulgui un llibre en concret i no el trobi pot especificar el títol i l’autor a través de la web i indicar a quina llibreria el volen recollir i rebran un avís quan estigui disponible.

‘Re xarxes socials’: ‘on point’

Re-Read té una estètica molt definida i reconeguda i un perfil a les xarxes socials molt cuidat. Compten amb l’ajuda de l’empresa de disseny gràfic Taking Design Studio que s’encarrega de la part creativa i en l’àmbit local cada llibreria maneja el seu propi compte d’Instagram. En el seu perfil es deixen veure frases divertides com: «Fer esquats per mirar els llibres de la prestatgeria de baix compta com a fitness», «Deixaré de llegir el dia que al ‘First Dates’ parlin de llibres. Aviseu-me» i així, amb el seu característic humor i enginy, a través de les seves xarxes poden mantenir el contacte amb els fidels clients siguin on siguin.