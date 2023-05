El director d’orquestra igualadí Jordi Savall dirigirà per primera vegada la ‘Missa Solemnis’ de Ludwig van Beethoven el 18 de maig a L’Auditori de Barcelona. El concert comptarà amb una vuitantena de músics del cor de La Capella Nacional de Catalunya i l’orquestra Le Concert des Nations, i tindrà una durada de 75 minuts. La peça està protagonitzada per la soprano Lina Johnson, l’alto Olivia Vermeulen, el tenor Martin Platz, i el baríton Manuel Walser. Dels 88 músics que hi participaran, 50 són joves que formen part de l’acadèmia de formació Young Orchestra and Choir Professional Academy (YOCPA) que Savall lidera juntament amb la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, i que finança la Unió Europea.

Savall ha afirmat que ‘Missa Solemnis’ és una obra “plena d’amor, espiritualitat i màgia”. El director d’orquestra ha explicat que Beethoven la va compondre estant sord, malalt i aïllat. “Per Beethoven aquesta música neix de la mort i vol que es transformi en amor”, ha afegit Savall, que ha explicat que en aquell moment l'espiritualitat del compositor era “més forta que mai”. El director ha explicat també que es tracta d’una obra que té referències a Bach, a qui Beethoven admirava des de ben petit. El director ha afirmat que es tracta d’una obra "titànica" que ha fet treballar "molt durament" els músics, però que alhora els ha portat “felicitat”. “Molts músics no s’han vist en cor d’interpretar-la”, ha afegit, perquè necessita uns intèrprets “molt ben preparats” i una veu “important”. El músic i preparador vocal del projecte, Lluís Vilamajó, ha confessat que interpretar 'Missa Solemnis' ha estat un repte "impressionant" i ha explicat que el fet que l'orquestra toqui instruments de l'època ha ajudat a perfeccionar l'obra. ‘Missa Solemnis’ s’interpretarà també el 20 de maig a Dresden i el 22, a París. La preparació de l’obra es va fer a l’Auditori Enric Granados de Lleida entre el 24 i 28 d’abril amb assajos oberts al públic. La coordinadora del YOCPA Project, Sandra Rodríguez, ha afirmat que aquesta és una iniciativa que té com a objectiu la formació i professionalització de músics joves. En aquest sentit, Rodríguez ha explicat que el projecte, a més de cercar l’excel·lència musical, té en compte la paritat entre homes i dones i les diversitats culturals a l’hora de seleccionar el talent jove. “El projecte també té una branca social per trencar barreres i fer accessible la música a tots”, ha insistit. A més dels cursos, YOCPA Project fa assajos oberts al públic, concerts solidaris i projectes inclusió social a través de la música. L’any passat l’acadèmia va rebre 172 sol·licituds de músics de 20 països diferents, finalment se’n van seleccionar 38. Savall ha aprofitat per presentar l’inici de la nova temporada del cicle ‘El so original’ que organitza la Fundació Centre Internacional de Música Antiga en col·laboració amb L'Auditori, el Palau de la Música Catalana i el Gran Teatre del Liceu. Aquesta gira començarà el 6 d’octubre al Liceu i acabarà el 24 de maig del 2024 a l’Auditori. A l’acte també hi ha assistit el director de l'Auditori, Robert Brufau, i el president de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, Carles Duarte. Paral·lelament a la presentació, Savall ha anunciat que el seu segell discogràfic Alia Vox celebra 25 anys enguany i per festejar-ho remasteritzarà en format vinil dues gravacions antològiques del 1975. Com a novetats, publicarà ‘El Requiem de Mozart’ i ‘Oriente Lux’.