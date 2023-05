Entre 1860 i el 1890, el Bages va ser la comarca amb més producció de vi de Catalunya. D’aquella època en queden les tines a peu de vinya de la Vall del Flequer. L’incendi de l’any passat al pont de Vilomara i Rocafort les va envoltar de cendra. Aquest racó serà aquest diumenge (18h) l’escenari del concert La cantata dels pagesos de Bach que unirà un quintet de músics (Bachcelona Consort), una ballarina (Anna Romaní), dos cantants (Salvat Beca Bach) i un rapsode (Miquel Desclot).

Serà dins del Festival Espurnes Barroques que té lloc en diferents municipis de la Catalunya interior fins el pròxim 11 de juny. Combinaran fragments d’aquesta cantata amb peces instrumentals del mateix Bach i una selecció de poemes feta per l’escriptor Miquel Desclot ( amb temàtiques que giraran al voltant del bosc, els pagesos, el vi o els incendis), que també hi serà present. El recital és una de 12 produccions pròpies de la sisena edició del certamen.

Un recital amb consciència històrica

Els instruments que faran servir seran de l’època o reproduccions. La ballarina Anna Romaní traduirà la música en moviment segons criteris històrics. Per a fer-ho, ha consultat tractats del segle XVI i XVII que li permetran moure’s a ritme de minuet, masurca, bourrée o sarabanda. Hi afegirà dansa contemporània.

El resultat és un espectacle que dissabte s’estrena a la Vil·la Joana de Barcelona –on les entrades ja estan esgotades–, i diumenge en aquest singular entorn natural. Aquests últims dies l’han anat visitant per preparar-se. “La veritat és que impacta, és com una vall sense arbres”, diu Daniel Tarrida, director de Bachcelona Consort, el conjunt de músics que es podrà escoltar, vinculats al festival de música del mateix nom. “Sentir música a l’aire lliure no és sempre la millor opció, però en aquest cas hi haurà una acústica millor del què semblaria”.

Un Bach lúdic

La cantata, la BWV 212, és una raresa en el repertori del compositor l’alemany Johann Sebastian Bach. “De les 200 que té, aquesta és única pel seu component lúdic i popular. A més, no està escrita en l’alemany oficial de l’època sinó en dialecte”, diu Tarrida.

Diumenge s’acompanyarà amb vins del Celler Abadal i els espàrrecs del restaurant Cal Carter de Mura. “La música barroca permet més proximitat que si vas a veure una simfonia de Beethoven en un auditori per a 2.000 persones”.

Coreografiada entre arbres i pedres

La ballarina Anna Romaní també ha estat a les tines per a preparar la coreografia. “Només de passejar-hi una mica ja em vaig quedar emmascarada”, recorda. Ahir hi va tornar per a oferir un assaig obert. “Jugarem amb el què hi ha: una paret de pedra, el tronc d’un arbre... L’espai parla, no és com una sala neutra. És un entorn que pot semblar trist. O al revés, perquè hi ha l’energia nova del rebrot”.

Romaní va participar l’any passat a la Fira Mediterrània de Manresa assessorant en la coreografia de Ræpte, la proposta de l’Esbart Manresà per commemorar el 500 aniversari del pas de Sant Ignasi de Loiola per la ciutat.

Al matí, a Pinell del Solsonès

A banda del concert de diumenge a tarda, el festival Espurnes Barroques també ha programat per demà (11.30h) un concert a l’ermita de Sant Pere de Madrona, a Pinell de Solsonès. Es tracta de L’art de preludiar, a càrrec dels trio suís Brezza Ensemble, que dialogaran amb el ballarí i coreògraf contemporani Sergi Fäustino. Es clourà amb un vermut.