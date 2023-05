Núria López (Olot, 1995) assegura que «no donava ni un duro per durar tant» al concurs musical Eufòria de TV3. Doncs amb la seva potència vocal i el seu empoderament a l’escenari va quedar tercera finalista en l’edició d’estrena de l’any passat, que va fer tot un fenomen. A més, un cop acabat el programa, immediatament va començar a treballar al musical El rey león, que està en cartell a Madrid des de fa anys. Hi combina diversos papers, entre els quals el de la protagonista Nala. I encara ha tingut temps per publicar cançons pròpies, preparar un disc que és a punt de sortir amb el segell barceloní U98 Music [vegeu desglossat] i fer concerts A piano i veu, amb el músic Sergi Cuenca (Puig-reig, 1976). Tots dos actuaran demà (19 h) al Teatre Esplai de l’Ametlla de Merola, en el marc de la programació de primavera.

En el concert A piano i veu, López i Cuenca hi aborden els èxits que la cantant va afrontar a Eufòria i també les noves cançons que ja ha presentat. I a l’Ametlla també s’hi podrà escoltar en primícia Posa’m-ho fàcil. López relliga les cançons «amb un fil conductor molt personal, explicant vivències d’Eufòria, de la meva infància, de la meva trajectòria...».

A piano i veu va néixer d’una proposta que Daniel Anglès, coach a Eufòria amb arrels calafines, li va fer com a director del teatre Condal de Barcelona, per fer-hi un concert en dates nadalenques. El mateix Anglès li va suggerir de compartir l’escenari amb Cuenca, a qui López ja coneix des de fa quatre anys, quan era el seu professor als estudis de teatre musical. I ara coincideixen a El rey león, on el puig-reigenc és el director musical des de fa una desena d’anys. La resposta de Núria López va ser contundent: «on he de firmar? Perquè amb el Sergi sempre ens hem entès moltíssim i m’hi sento molt còmode».

La cantant garrotxina ha seleccionat per a aquest concert les cançons «en les que més còmode en sento, perquè a Eufòria vaig fer registres molt diferents. Hi ha les que més em tocaven i més em removien, com Io canto [Laura Paussini], Titanium [Sia i David Guetta], Sobreviviré [Mónica Naranjo], So What [Pink]...». Però el que per a López és «el seu registre natural i la seva zona de confort, amb només el so el piano canvia molt», assenyala Cuenca. Perquè en aquest format «no hi ha els grans playbacks del programa per a unes cançons tant grans i tant produïdes». Qui no es troba en el seu estil habitual, doncs, és el compositor i pianista de Puig-reig. El repte, per tant, ha estat trobar «la sonoritat» per sentir-s’hi còmodes els dos i que la cantant «no es trobés despullada». Així, «a alguns dels temes molt moguts, els hem donat la volta completament. Per exemple, Titanium. Perquè, amb el piano sol, també canvia la manera de cantar. Ha estat un procés divertit i enriquidor», apunta el músic.

Per arribar a aquest punt, abans del concert al Condal van assajar «moltíssim»: tres dies a la setmana durant un mes. Sort que poden disposar dels espais del teatre Lope de Vega madrileny on es representa el musical de Disney, i on aquesta setmana, entre funció i funció, també han preparat el concert de demà.

És el discurs d’A piano i veu «el que ajuda a trobar el clima de cada cançó», exposa la cantant, que destaca que, «a través de les cançons, m’agrada explicar qui són i d’on vinc. Em sento a gust sent jo mateixa, des de la vivència personal. No volia fer una cosa allunyada de mi». Tampoc en les noves cançons. «No havia composat mai, i hem fet sessions en les quals aportava idees i anàvem avançant. Algunes cançons tenen més marca meva i altres no tant», relata sobre el seu nou disc.

Un any «molt heavy»

Núria López diu que «va ser molt fort» estar estudiant quart de teatre musical i trobar-se «davant de l’abisme de trobar feina en un món molt complex», quan a la vegada va passar els càstings per participar a Eufòria i va audicionar per actuar a El rey león. «A vegades ho penso i m’emociono», destaca. Tot plegat li ha passat «molt ràpid. Han estat uns mesos de no parar, però ha estat molt enriquidor i hi he posat totes les energies, perquè el que faig em fa molt feliç». Al musical de Disney li agradaria quedar-s’hi «temps», però Cuenca diu que «tard o d’hora començarà a volar, perquè és el que ha de fer».