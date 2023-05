Liam Neeson va rodar el thriller Marlowe, la pel·lícula que aquest divendres s'estrena a les sales espanyoles i que dimecres es va preestrenar a Manresa, quan ja havia fet el setanta. Els "soixante-dix", com li agrada a ell. Una edat, però, que no el fa pensar en cap cas en jubilar-se. Neeson va revolucionar la capital del Bages quan va rodar escenes d'aquest film a l'interior del Miami, el novembre de fa dos anys.

"El que jo faig no és tan dur com per pensar en la jubilació. No estic cavant en el camp, ni soc mestre, com les meves germanes, una feina realment dura. Però el que sí que haurà d'acabar en algun moment són les pel·lícules d'acció", explicava en una entrevista amb l'agència Efe realitzada el setembre durant el Festival de Sant Sebastià on Marlowe va clausurar, fora de competició, la secció oficial.

Fins ara, Neeson (Ballymena, Irlanda del Nord, 1952) ha rodat de veritat les seves "baralles", escenes d'acció que no li suposen massa risc, explica un home que practica boxa des que tenia 14 anys. "Però arribarà un dia que ja no ho podré fer", assumeix amb esportivitat aquest gegant de la interpretació, de físic també espectacular, regalant la seva melancòlica i seductora mirada des del seus 1,92 metres d'altura. Encara que això no serà avui, ni demà. De fet, el seu look actual (no dels que més li afavoreixen) llueix un flamant bigoti, senyal d'identitat del seu pròxim personatge, un gàngster en la pel·lícula Thug, del director noruec Hans Petter Moland, amb el qual va rodar una de les cintes de la saga "V3ngaza".

Dirigida per Neil Jordan, amb el qual Neeson ha rodat quatre pel·lícules -i pot ser que aviat hi hagi una cinquena, ha revelat l'irlandès-, Marlowe adapta la novel·la La rubia de ojos negros amb la qual l'escriptor també irlandès John Banville (amb el pseudònim negre de Benjamin Black) va ressuscitar el 2014 el mític detectiu privat creat per Raymond Chandler. Al seu personatge, confessa, li uneix a més d'una elegància innata, el gust per passar temps sol i un cert desig de fer justícia: "jo crec que també el busco, m'agrada la justícia i ajudar a la gent".

Coprotagonitzada per Diane Kruger i Jessica Lange -amb la qual es retroba després de gairebé trenta anys de Rob Roy (1995)- la història arrenca amb l'encàrrec a Marlowe d'una rossa i sofisticada hereva (Diane Kruger) de trobar el seu amant, que suposadament va morir atropellat davant d'un exclusiu club, una història que ella no creu. A partir d'aquí, el detectiu haurà de desteixir tota una xarxa de mentides i corrupció. Diu l'actor que era fan del personatge des que era petit, sobretot quan l'interpretava Robert Mitchum; de fet, el va conèixer per les pel·lícules, perquè no havia llegit Chandler.

Amb més d'un centenar de films i sèries de televisió des que va debutar en els vuitanta amb Excalibur, Neeson és una autèntica estrella de cinema, aclamat per obres mestres com La llista de Schindler, per la qual va ser nominat als Oscar com pel seu personatge de la saga Star Wars.

A més de Spielberg, Neeson ha treballat amb Sam Raimi, Woody Allen, Jodie Foster, Atom Egoyan o Martin Scorsese, i ha estat peça clau de rotunds èxits de taquilla com la saga V3nganza, L'equip A, o Rob Roy. Fins va posar la veu a la criatura de J.A. Bayona en el film Un monstruo viene a verme (2016). Però si ha de dir algun director amb el qual li hagués agradat treballar respon sense dubtar: "Estan tots morts", John Ford o Robert Altman per sobre de tots.

Malgrat els durs moments viscuts, com la mort en accident de la seva esposa Natasha Richardson, Neeson se sent una persona afortunada. Té un fill que és actor, Michael, i explica que li fa pena que hagi de fer càstings per zoom i participi en pel·lícules que es roden amb iPhones. "Soc d'una altra generació, clar, però jo no podria fer-ho, això", afirma.