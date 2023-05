El popular single del grup mataroní The Tyets ‘Coti x Coti’ ha estrenat aquest divendres una nova versió remix a les principals plataformes. Després de l’estrena fa just una setmana de la versió sardana, ara els osonencs Mon DJ i DJ Capde s’han unit per convertir la cançó en més “ballable, electrònica i comercial”.

Segons ha explicat en un comunicat la discogràfica Luup, el ‘Coti x Coti’ remix ja fa setmanes que sona a les discoteques i forma part del rànquing d’alguna emissora radiofònica musical. La nova composició s’ha fet de la mà dels integrants dels Tyets Oriol de Ramon i Xavier Coca i “sense perdre l’essència de la cançó original”.