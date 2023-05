«L’obertura generacional» estarà molt present en la jornada central del Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, el FABA, que se celebra avui. D'11 del matí i fins passada la mitjanit. Ho explica l’Eduard Serra, la més veterana de les quatre batutes que han confegit la setena edició d’un certamen nascut, inicialment, per reivindicar l’antiga fàbrica de l’Anònima. Amb l’objectiu encaminat, el festival llueix amb mèrits propis un cartell pensat perquè «el públic gaudeixi del que coneix però, sobretot, del que desconeix». De propostes que per generació «poden passar per alt», argumenta Serra que comparteix la direcció amb Yolanda López, Josep Rojas i la més jove, Luana Roca: «S’han incorporat al festival després de ser-ne fans i això es nota» en un festival que «manté unes línies estilístiques però que encara una edició de trencament, des del canvi d’imatge a la renovació artística». De l’indi i del pop-rock que es va poder escoltar fa una setmana (amb Núria Graham i els manresans Puput) a gèneres, diu, «més industrials i urbans» que sonaran avui.

Tres són els noms que Serra destaca de la jornada central: Dorian Wood, una artista multidisciplinar de Los Angeles, d’orígen portorriqueny, que «deixarà tothom bocabadat» amb una proposta compromesa amb el col·lectiu LGTBIQ+ que uneix l’electrònica amb la performàtica audiovisual i una capacitat innata d’evocar noms com Nina Simone o Chavela Vargas.

Pol Batlle. «Hi tenim una relació amb ell des que el 2019 va omplir l’Espai Mahou -la nau principal de l’Anònima- amb Ljubliana & the Seawolf». En aquesta ocasió, Batlle obrirà la programació d’avui per presentar el seu primer treball en solitari, Salt Mortal, acompanyat de Rita Payés, una de les joves promeses musicals que ha emergit de la Sant Andreu Jazz Band.

I Maria Escarmiento. «Qui ens havia de dir que programarien en un festival alternatiu una exconcursant d’Operación Triunfo?», subratlla Serra. Doncs sí. Fora prejudicis. La cantant i compositora presentarà el seu primer àlbum, Cosas de Brujas, un projecte experimental que l’ha llençat de ple a l’arena musical. Una «sorpresa en tota regla», diu Serra.

Però el festival no donarà treva, amb noms com Margarita Quebrada («amb un so berlinès anys setanta. D’aquí a un any seran inabastables») o Selva Nua («una de les propostes de pop intimista del país més interessants»). A més dels noms locals: Lacuna («dansa contemporània i urbana creada expressament pel FABA»); Aeria («no som de repetir artistes però la santjoanenca s’ho mereix. Presentarà el seu primer treball Sanctuary», editat pel segell francès White Garden); i el duet 85 Primera («format per Niño Indigo i Iska, rap i hip-hop, que estrenaran el seu primer disc».

Entrada gratuïta i aforament limitat

El FABA és un festival amb entrada gratuïta però aforament limitat, explica Eduard Serra. A l’Espai Mahou i a l’Espai Proper (nau principal i sala annexa) s’alternaran els concerts, que començaran a les 13 h amb Pol Batlle i Rita Payés i acabaran amb 85 Primera (01.15 h). A la llotja (carboneres) hi haurà les propostes dels artistes visuals i de Radio Clota, que oferirà un directe amb entrevistes a artistes, públic i veïns; i a l’Espai Social Uve, al pati, «el lloc més comunitari, d’oci», participaran fins la mitjanit artistes de la ciutat com Mister Rombo, Mr. Twee, Lupita, Punda Wakers i Meri. A les 11 s’obrirà el festival amb un taller de serigrafia de l’Escola d’Art de Manresa, que personalitzaran la teva samarreta amb la imatge del FABA 2023». Per a més informació:fabamanresa.cat