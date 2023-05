Aquest dissabte s’ha celebrat al Gran Casino de Vila-real (València) el lliurament dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla, convocats per la Regidoria de Normalització Lingüística en col·laboració amb l’Associació Cultural El Guitarró, on, a més del tradicional premi de contes, amb una dotació de 600 euros, s’ha atorgat un nou guardó de novel·la curta, amb una dotació de 2.000 euros per a l’obra guanyadora.

Aquest primer premi, el de contes, se l'ha endut el manresà, Robert Prat i Feliu amb "Diari de jo". Ell mateix explica que el seu interés per l’escriptura no va nèixer fins a l’any 2019, mentre acabava els seus estudis de Física i Matemàtiques a Viena, on va escriure la seva primera novel·la breu, Neva. Més endavant va continuar la seva formació amb el màster d’Escriptura de Guió Audiovisual a La Casa del Cine de Barcelona, on va escriure el guió del llargmetratge Simbiosi, i va fer un curs d’escriptura creativa a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Al premi de novel·la curta, han optat un total de 24 obres i l’ha guanyat Germà Garcia Belmonte, amb l’obra Quan mou la carlinada, que es publicarà pròximament per l’editorial Bromera.

L’acte ha estat conduït per l’escriptor i membre de l’AC El Guitarró, Vicent Usó, que ha declarat que està molt satisfet per aquesta renovació i ampliació dels premis que “ajudarà a consolidar encara més els Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla com una cita de referència dins el panorama literari valencià, però també més enllà, al Principat i a les Illes. Així ho demostra el fet que hi aspiren 88 obres i que la novel·la guanyadora siga publicada per l’editorial Bromera, una de les més importants del nostre domini lingüístic”.