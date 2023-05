L'obra Propera parada, una proposta de Siena Produccions interpretada per la Maria Carceller i el Jaume Oliva i dirigida per Pau Gonzálvez, que tracta sobre deixar enrere les pors i inseguretats a partir d’una història explicada des de l’interior d’un tren, es va endur diumenge el guardó del jurat de la tercera edició del Premi Jove de Microteatre impulsat per Els Carlins.

No hi pensis més, interpretada per Mireia i Aina Araez, escrita per Mireia Araez i dirigida per Mònica Pérez, una història commovedora sobre la importància del canvi i del risc per avançar, es va endur el guardó del públic. En poc més d’una hora, el públic va visitar diversos racons del teatre manresà per gaudir de les quatre obres finalistes (Cartes als avions, representada al pati exterior; La frontera, a l’escenari; No hi pensis més, a l’Aula Ping-Pong i Propera parada, al vestíbul). Enguany i, per primer cop, la convocatòria era oberta arreu del territori. Els guanyadors són de Terrassa i Barcelona.

L’actor Ferran Ribera - vinculat a l’entitat - va exercir de mestre de cerimònies. El jurat format per Marc Orriols, Ivan Padilla, Climent Ribera, Fina Tapias, Àngels Torrents, Txell Vall i Aina Voserrais va ser l’encarregat d’escollir l’obra guanyadora, que es endur 500€. I el públic va decidir atorgar el segon premi de la tarda, 150€ a l'obra escrita per Mireia Araez. El manresà Ferran Orriols va acabar d’arrodonir la celebració teatral amb un petit concert amb veu i guitarra durant la deliberació del jurat.