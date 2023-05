Torna la Festa del Cine amb la seva 20a edició i preus especials per a tots els espectadors. Una iniciativa que pretén fomentar l’hàbit d’acudir al cine com a part essencial de la cultura i a la qual ja s’acullen la major part de les sales de Catalunya.

Durant quatre jornades, els dies 15, 16, 17 i 18 d’aquest maig, es podran disfrutar les pel·lícules des de només 3,50 €, i les entrades es podran adquirir de manera anticipada a partir del 10 de maig.

Per accedir a una acreditació gratuïta, només cal registrar-se com a usuari a la web oficial de la Festa del Cine. Es pot fer tant de manera individual com en grup, i si ja s’ha disfrutat en anteriors edicions del descompte, no farà falta registrar-s’hi, n’hi haurà prou d’introduir el correu electrònic i la data de naixement per rebre la invitació a través de correu electrònic. En el cas dels espectadors de menys de 14 anys o més grans de 60, no cal obtenir aquest passi.

En cas de dubte, des de la web de la Festa del Cine, es poden consultar també les sales de cine adscrites al festival i comprovar quines pel·lícules es poden veure amb el descompte, ja que cada establiment decideix si deixa fora de la promoció alguns títols de la cartellera.