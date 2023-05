La desena edició del projecte "Fem Òpera!" farà pujar a escena 706 alumnes de secundària de 13 centres educatius de la Catalunya Central, en quatre funcions -dimarts, dimecres, dijous i divendres (19 h)- a la sala gran del Kursaal. Impulsat des del Servei Educatiu del Teatre Kursaal de Manresa, que compta amb el suport d'ICL Iberia, el ‘Fem Òpera’ té com a objectiu principal la participació de l’alumnat en un espectacle d'òpera formant part del cor d'escena i acompanyats d’una orquestra en directe.

En l’edició d’enguany, com l'any passat, l’alumnat viatjarà a través de l’evolució del gènere operístic amb el muntatge De l’òpera al musical, un espectacle de producció pròpia que ha dirigit David Pintó, amb dramatúrgia i lletres del mateix David Pintó i Sílvia Sanfeliu, i arranjaments i direcció musical d’Óscar Peñarroya.

De l’òpera al musical és un passeig musical per l’òpera i el teatre musical, passant per diferents estils (òpera, opereta, òpera folk, musical...), que mostra com molts musicals s’han inspirat i basat en òperes. Per exemple, el musical Rent està basat en l’òpera La Bohème, Miss Saigon en Madama Butterfly i l’Elton John va fer una versió rock de l’òpera Aïda. Un espectacle en què no hi faltaran fragments de Turandot de Puccini o Nabucco de Verdi i en què els joves intèrprets descobriran alguns dels personatges més emblemàtics de la història de l’òpera com Carmen o Fígaro.

Les entrades per veure l’espectacle, que és obert al públic, es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a la web www.kursaal.cat. El preu és de 8 euros, 5 € per als menors de 30 anys.

Centres de secundària que hi participen:

Dimarts, 16 de maig – 19 h

D’Auro (Santpedor)

Mig Món (Súria)

Dimecres, 17 de maig – 19 h

Vedruna (Berga)

INS de Navarcles (Navarcles)

Serra Noet (Berga)

Ave Maria (Manresa)

Dijous, 18 de maig – 19 h

Alexandre de Riquer (Calaf)

Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara)

Badia i Margarit (Igualada)

Divendres, 19 de maig – 19 h

Miquel Bosch i Jove (Artés)

Castellet (Sant Vicenç de Castellet)

FEDAC (Manresa)

Cal Gravat (Manresa)

Fitxa artística

Arranjaments i direcció musical: Óscar Peñarroya

Dramatúrgia i direcció escènica: David Pintó

Adaptacions al català: David Pintó, Sílvia Sanfeliu, Cèsar Aparicio, M. Carme Mateu, Albert Mas-Griera, Daniel Anglès, Pilar Capellades, Xavier Bru de Sala

Solistes: Ana San Martín i Jordi Gener

Cor: Clara Badia, Anna Fabrés, Júlia Garrido i Núria Masip

Nena: Aina Piqué

Músics:

Piano: Jordi Castellà

Contrabaix: Ferran Puertas

Flauta: Elisenda Masachs

Clarinet/saxo: Francesc Puig

Trompeta: Ramon Figueras

Trombó: Darío Garcia

Percussió: Dani Guisado i Ramon Torramilans

Disseny de llums: Jordi Vallet

Disseny de so: Jaume Ferrer

Direcció tècnic: Pere Montoro

So i il·luminació: Equip Tècnic Teatre Kursaal

Producció i coordinació: Cristina Gonzàlez – Servei Educatiu Kursaal