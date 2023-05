La representació del cinema català a la 76a edició del Festival de Cannes, que arrenca aquest dimarts, compta amb cinc produccions escollides en diferents seccions i sis a la trobada professional 'Marché du Film'. L'actriu i directora Elena Martín participa en la Quinzena de Cineastes amb el seu segon film 'Creatura', coescrit amb Clara Roquet. A la mateixa secció s'estrena 'Inside the Yellow Cocoon Shell', una coproducció catalana que és l'òpera prima del director vietnamita Pham Thien An. I als 'Special Screenings' hi competeix el nou film de Pablo Berger ('Blancaneus'), amb l'animació catalana 'Robot Dreams'. El curtmetratge català desembarca amb 'Trenc d'alba', d'Anna Llargués, i la coproducció 'La veritable història de la baralla'.

El cinema català torna a posar un peu al Festival de Cannes, el gran festival europeu que se celebra des d'aques dimarts i fins el 27 de maig a la ciutat francesa. Ho fa amb la participació de cinc produccions en el marc del Festival i sis projectes seleccionats al Marché du Film, a més d’una delegació de més de setanta empreses que participaran en les diferents activitats del mercat.

Cinc produccions catalanes seleccionades

De les cinc produccions catalanes participants, cap ho fa a la secció oficial principal del festival, però en tot cas participen en seccions competitives i opten a premis. Elena Martín i el seu segon llargmetratge, 'Creatura' (Lastor Media, Vilaut Films, Avalon, Elastica Films, S/B Films), competeix al programa oficial de la 'Quinzena de cineastes'.

Després de debutar amb 'Júlia Ist', la directora catalana es torna a posar darrera (i davant) de la càmera amb un drama ambientat a la Costa Brava on explora el desig femení i la repressió sexual. El film ha estat coescrit per ella mateixa i per Clara Roquet.

En la mateixa secció del festival hi competeix 'Inside the Yellow Cocoon Shell', l’òpera prima del director vietnamita Pham Thien An, és una coproducció catalano-vietnamita entre Fasten Films, JK Film, Potocol i Deuxième Ligne. A través dels paisatges místics del Vietnam rural, 'Inside the Yellow Cocoon Shell' narra el viatge emocional d’un home que retorna al seu poble, on és perseguit per records i desitjos del passat.

Animació catalana als 'Special Screenings'

L’animació catalana 'Robot Dreams' de Pablo Berger ('Blancaneus') ha estat seleccionada en els anomenats 'Special Screenings', un altre apartat del programa oficial del festival. El director s'endinsa en la seva primera incursió en el món de l’animació de la mà de les catalana Arcadia Motion Pictures en coproducció amb Lokiz Films AIE i les franceses Noodles Productions i Les Films du Worso. 'Robot Dreams' és una història d'amistat ambientada a la Nova York dels anys vuitanta.

Dos curtmetratges catalans competeixen a Cannes

El curtmetratge català, per altra banda, destacarà per partida doble, amb seleccions a la Setmana de la Crítica i també a La Cinef, la secció dedicada als projectes audiovisuals sorgits de les escoles de cinema. És en aquesta darrera on competirà 'Trenc d’alba' (ESCAC Films), d’Anna Llargués, una cinta sobre com afrontar els canvis sobtats a la vida, i que ha estat seleccionada amb 13 films més entre 2.000 curts candidats.

Pel que fa a la Setmana de la Crítica, s'hi presentarà 'La veritable història de la baralla', dirigit per Andrea Slaviček i que és una coproducció entre Catalunya i Croàcia. La seva directora de fotografia, Alana Mejía González, ho és també del film 'Creatura', d'Elena Martín.

La indústria es presenta al Marché du Film

El Marché du Film, la trobada de la indústria, ha seleccionat en aquesta ocasió sis projectes catalans, en diferents espais. També passarà per aquí una delegació de més de setanta empreses. A més, enguany Espanya és el país convidat i en aquest context, s’organitzaran diverses activitats d’indústria, conferències i presentacions sobre temes com incentius fiscals o distribució, i varies activitats de networking.

Tres projectes catalans en postproducció formaran part de Spanish Screenings Goes to Cannes. Els títols que es projectaran són: 'Sima’s Song' (Alba Sotorra, Baldr i Urban Factory), de Roya Sadat, 'Llobàs' (Galápagos Media, Dacsa Produccions), de Pau Calpe i 'El Salto' (Filmax, Cine 365 Films, Virtual Contenidos i Noodles Productions), de Benito Zambrano.

Des de Catalunya, Catalan Films i la Catalunya Film Commission han organitzat una trobada de co-producció amb països nòrdics per incentivar les relacions entre empreses entre Catalunya i aquests territoris, així com per atraure rodatges i impulsar el talent creatiu i tècnic.

En el marc del Short Film Corner productors catalans es podran reunir amb programadors de festivals de curtmetratges per promocionar les seves darreres obres. Finalment i en el context del Producers Network es presentarà la publicació 'Shoot&Coproduce', una eina per incentivar la coproducció entre Catalunya i tercers països.

El cinema d’animació català també estarà present al Marché du Film a través de la iniciativa Annecy Goes to Cannes, que aquest any ha seleccionat el llargmetratge Rock Bottom (Alba Sotorra, Jaibo Films, GSAnimation&Empatic), dirigit per María Trénor.

A més a més, L'ermita (Filmax i Bixagu Entertainment), de Carlota Pereda, és la proposta seleccionada pel Festival de Sitges en el marc del Fantastic 7, una iniciativa que busca donar suport a projectes de gènere fantàstic i que compta amb la participació de set festivals de cinema que cada any escullen un projecte.

El cinema documental també tindrà presència catalana al Marché, amb el projecte 'Un arbre és un arbre' (SuicaFilms, Lastor Media, AXFilms), de Carlos Marqués-Marcet i Aleix Plademunt, emmarcat dins de l’Spanish Showcase de Cannes Docs, un espai on s’exhibeix una cuidada selecció de projectes documentals en fases finals de producció.