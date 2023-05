Darrere de les pel·lícules de Pixar com ‘Toy Story’, ‘Cars’, ‘Brave’, ‘Ratatouille’, ‘Wall·E’ o ‘Monstruos S.A.’ hi ha un llarg procés creatiu que va molt més enllà de la il·lustració i que tenen a veure amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria o les matemàtiques. Això és el que mostra l’exposició interactiva ‘La ciència de Pixar’, que acull el Museu de la Ciència CosmoCaixa des d’aquest dimecres fins al 3 de setembre. En declaracions a l’ACN, Javier Hidalgo, cap d’exposicions de ciència de la Fundació ‘la Caixa’, apunta que a la mostra fan “una dissecció de tot el que hi ha darrera les pel·lícules d’animació” de Pixar, a través dels seus populars protagonistes.

Hidago ha indicat que a l’exposició es dissecciona tot el procés creatiu de Pixar, des de l’animació tradicional amb un dibuix fet a llapis; a com es modela el dibuix, a través de les matemàtiques i l’informàtica; fins al moviment i la renderització. “Ara les pel·lícules sembla que estan en 3D i això és gràcies a la renderització que és fruit d’un procés informàtic”.

L’exposició creada pel Museum of Science de Boston, amb la col·laboració de Pixar Animation Studios, es divideix en vuit àmbits, que fan referència als vuit passos del procés de tècnic de creació d'una pel·lícula d'animació per ordinador. Modelatge, ‘rigging’, superfícies, escenaris i càmeres, animació, simulació, il·luminació i renderització.

Hidalgo ha destacat la importància de la interacció de la mostra, ja siguin interactius manuals i tàctils. De fet, ha manifestat que en aquest exposició s’hi va a treballar com ho fan els professionals de Pixar. “És com una petita escola d’animació”, ha assegurat.

Entre els diversos àmbits de l’exposició es mostra per exemple com es va aconseguir la ubicació i els angles de la càmera per crear una vista d’insecte per a la pel·lícula ‘Bichos’ o com afecten els canvis d’il·luminació en la imatge d’escenes submarines a ‘Buscant en Nemo’. També es poden ajustar els llums d’una escena de la sala d’’Up!’.

El cap d’exposicions de ciència de la Fundació ‘la Caixa’ ha manifestat que a l’exposició es poden trobar els grans personatges de Pixar. “Tothom té el seu hit”, ha afegit, en el seu cas el seu preferit és Nemo. A l’exposició també hi ha recreacions a escala humana de molts dels personatges de Pixar, com Buzz Lightyear, Dory, Mike i Sulley, Edna Moda i WALL·E.

Entre altres curiositats que s’expliquen a la mostra, és que la Mèrida, la protagonista de ‘Brave’ (‘Indomable’), té més de 1.500 flocs arrissats esculpits un per un que componen, a la vegada, més de 111.000 cabells.

Per altra banda, els visitants podran conèixer, a través de vídeos i entrevistes amb els treballadors, exemples dels reptes tècnics que hi ha rere algunes de les seves pel·lícules de Pixar des de ‘Toy Story’ fins a ‘Coco’, passant per ‘WALL·E’, ‘Monstruos, S. A.’ o ‘Buscant en Nemo’, entre d’altres.