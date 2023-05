El Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que se celebra aquest dimecres, començarà al matí amb la penjada de la bandera irisada a la façana de l’Ajuntament de Manresa. A mitja tarda, al Parc de la Seu de Manresa, se celebrarà l’acte institucional de la jornada amb l’obra de teatre Nit de Reis a càrrec de la companyia Parking Shakespeare, de la que en formen part els manresans Mireia Cirera i Pep Garcia-Pascual, i que es va poder veure el passat febrer al teatre Kursaal.

Nit de Reis és una comèdia d’embolics amorosos que planteja diferents formes d’estimar i d’entendre la identitat i rols de gènere. La dramaturga i directora Marta Aran ha fet una revisió actualitzada del clàssic de William Shakespeare que l’ha aproximat a la teoria queer inspirant-se en l’estètica del món drag, especialment en els drags kings, un col·lectiu minoritari dins d’aquest món.

Prèviament a l’obra de teatre, es farà l’acte institucional amb parlaments de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, de regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz Mas, i de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniol Carcasona, i amb representació de tots els grups municipals.

Els actes al Parc de la Seu de Manresa començaran a les 6 de la tarda i són oberts a tota la ciutadania.

Bandera irisada a l’Ajuntament amb crespó negre

El Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia començarà a les 9 del matí amb el desplegament de la bandera irisada al balcó principal de l’Ajuntament, tal com va acordar el Ple del Consistori el 18 de juny de 2020. Aquest any, l'Ajuntament afegirà un crespó negre a la bandera irisada en senyal de dol pel darrer feminicidi a la ciutat, un cas de violència de gènere conegut tot just ahir.

La jornada contra la LGTBI-fòbia va néixer el 17 de maig de 1990 quan l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va deixar de considerar l’homosexualitat com a una malaltia, tot i que no es va començar a celebrar fins a l’any 2005. Aquest dia té per objectiu denunciar la discriminació de les persones que formen part del col·lectiu LGTBI+ que encara avui dia són rebutjades per grans sectors de la societat.