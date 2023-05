Després de guanyar el micròfon de cristall de la 67a edició del Festival d'Eurovisió, la sueca Loreen s'ha vist envoltada en un mar de polèmiques. La més destacada de totes elles: la versemblança de Tattoo, cançó amb la qual ha guanyat el certamen aquest any, i el mític tema discotequer dels DJs integrants de Pont Aeri Xavi Escudero i Rubén Moreno, Flying Free.

Ara, els autors de l'himne de finals dels 90 es plantegen denunciar la cantant per plagi. Així ho han fet saber en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', en la que han assegurat que si es pot confirmar l'existència de plagi emprendran accions legals.

Flying free no és l'únic tema que s'ha associat amb la cançó guanyadora d'Eurovisió 2023. Molts seguidors del festival ja van percebre la versemblança de la candidatura amb The winner takes it all, d'ABBA, abans de la celebració del certamen.