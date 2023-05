L'oratori Mèmora de Manresa celebrarà aquest dijous (17.30 h) la cerimònia de comiat de Maria Selvas Baltiérrez, que va morir dimarts als 97 anys. Nascuda el 1926, Maria Selvas era la filla gran de Joan Selves i Carner, qui va ser el primer alcalde de Manresa durant la Segona República Espanyola i que va exercir com a conseller de Governació de la Generalitat i Governador General de Catalunya. Maria Selvas mor poc després de la publicació de la biografia del seu pare, obra de l'historiador manresà Joan Esculies, que va presentar a final de març al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa .

L’Associació Memòria i Història de Manresa manifestaven ahir a traves del portal Memoria.cat el seu "condol a la família" i el seu "profund agraïment" a Maria Selvas per "la seva col·laboració amb els historiadors". Com apunta la nota de l'entitat, "els historiadors hem d’estar molt agraïts a la Maria Selvas per la seva plena predisposició a col·laborar sempre que se li ha demanat. Volem destacar la seva col·laboració, conjuntament amb la de la seva germana, en l'exposició Joves i republicans, una mostra celebrada l'any 2001" (que es pot visitar en format web a memoria.cat), i en la "confecció del web La República a Manresa en un clic (1931-1936)". En aquesta pàgina es poden escoltar les paraules de Maria Selvas parlant de "com era el seu pare, de com Lluís Companys no li va acceptar “de cap manera” la dimissió que li va presentar quan estava malalt, de l’estupefacció de Joan Selves en sentir les barrinades de perforació d’un túnel executades per ordre de Josep Dencàs en preparació del Sis d’Octubre -uns fets que el seu pare hauria desaprovat totalment- i de l’acte “molt bonic” del trasllat de les despulles de Joan Selves al panteó erigit per l’Ajuntament al cementiri de Manresa, el 12 de juliol del 1936".

Ahir, precisament, Memoria.cat publicava un extens article de Josep Oliveras i Samitier on, entre molts altres records de la família Selves, fa referència a les visites que quan era un infant ell feia a casa de la Maria Selvas i la seva mare, Carme Baltiérrez, tant al seu domicili de Manresa com a la masia Selvas de Castelltallat.