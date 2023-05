Lluís Homar dirigeix l'obra i interpreta el capità Bernardo a "La discreta enamorada", "una peça perfecta en tots els seus aspectes" de Lope de Vega, que estrena aquest dimecres la Jove Companyia Nacional de Teatre Clàssic al Teatre Romea de Barcelona, després del seu pas per Màlaga i Almeria.

"No es pot dir 'de gran vull ser Lope de Vega'- ha afirmat aquest dimecres Homar- És impossible ser com aquests autors, això no s'estudia enlloc. Aquests éssers venien ensenyats i estaven connectats amb una dimensió còsmica, com Beethoven, Da Vinci o Cervantes".

La peça teatral, que estarà a Barcelona fins al 4 de juny, "apel·la a la vida" i és "una obra mestra en la seva estructura, en la trama, en la part de sorpresa i de comèdia, en la riquesa dels caràcters i en allò que els passa".

"La discreta enamorada" és una comèdia escrita el 1604, que narra la història de Fenisa, una noia a qui la seva mare vol casar amb el capità Bernardo, però que està enamorada del seu fill, Lucindo.

L'actriu Montse Díez ha destacat que "els personatges femenins de Lope de Vega són molt avançats per a la seva època" i, concretament, el de Fenisa és "molt actual perquè és una dona que vol decidir sobre la seva pròpia vida".

El jove actor Antonio Hernández s'ha mostrat molt content de formar part d'una companyia que és "nex d'unió entre el públic jove i els textos clàssics", perquè "obres com aquesta poden costar una mica durant els primers cinc o deu minuts, però així que entres a la música del vers, es gaudeix molt i és tot molt actual”.

Homar ha aclarit que ha respectat el text original, però en la posada en escena s'ha permès la llibertat d'afegir elements contemporanis, com un gran rètol lluminós amb la paraula "Hope" i guitarres elèctriques en les interpretacions en directe dels actors, molts dels quals són també músics i ballarins.

"No hi ha un teatre clàssic i un teatre contemporani -ha subratllat el director-. El teatre només pot ser ara i aquí, i l'univers de Lope és molt reconeixible avui dia".

Lluís Homar ha comentat que la Companyia Nacional de Teatre Clàssic no havia representat fins ara "La discreta enamorada", cosa que ha qualificat d'"incomprensible" i només explicable perquè "el patrimoni del Segle d'Or és tan ric que sempre queda una cosa pendent per ser atesa".

A Barcelona s'hi ha desplaçat un elenc de 14 actors, elegits després d'una selecció a la que es van presentar 960 aspirants.

En un primer cribratge van quedar 120 actors, als quals van conèixer "un a un" en audicions presencials, abans de seleccionar-ne vint-i-sis, que van participar en un taller de tres setmanes, on es va fer la selecció final.

"En aquests temps és un plaer veure tants actors sobre l'escenari -ha assenyalat el director del Teatre Romea, Josep Maria Pou- i m'alegro molt que sigui una companyia pública qui ens vingui a brindar aquest plaer en un teatre privat".