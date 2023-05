El cantant santfruitosenc i exconcursant de la primera edició d'Eufòria, Pedro da Costa, va actuar ahir en l'acte institucional del Parlament de Catalunya per al Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia, que se celebra el 17 de maig. L'artista bagenc va ser l'encarregat d'obrir i tancar la gala amb dues actuacions.

Da Costa s'ha fet ressò del moment a les xarxes socials, on ha compartit imatges de l'esdeveniment acompanyades d'un missatge on reivindica els drets del col·lectiu LGTBIQ+. "La por paralitza. És la frase que carrego sempre amb mi. Perquè encara avui, hi és. Encara hi existeix" comença dient al text. A l'escrit, l'artista se sincera i parla del temor que té de ser qui és i les conseqüències que les persones que formen part del col·lectiu poden rebre per "simplement ser tu mateix". El bagenc finalitza el missatge compartint el desig de què arribi el dia "en què la por ja no ens paralitzi més".

En marxa un servei d'assessorament per a víctimes de delictes d'LGBTI-fòbia

L’acte celebrat dimarts al Parlament va posar el focus en la necessitat de continuar avançant en la resposta a les situacions de discriminació, injustícia i violència contra les persones LGBTI+. De fet, el Govern ha desplegat un nou servei d’assessorament jurídic per a víctimes de delictes d’LGBTI-fòbia, que donarà suport als processos de denúncia de situacions que constitueixin una infracció penal. Es tracta d’un servei d’acompanyament especialitzat, que es vehicularà a través de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI (Xarxa SAI LGBTI), amb 114 punts arreu de Catalunya.

El nou servei posa el focus en la protecció i atenció de les víctimes d’LGBTI-fòbia davant de situacions de violència i delictes d’odi. Entre altres, oferirà acompanyament en el moment d’interposar una denúncia per discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, tant si és davant dels Mossos d'Esquadra com de la policia local o els jutjats de guàrdia. També proporcionarà assessorament per a la formalització de mesures cautelars, com les ordres d'allunyament, i per sol·licitar justícia gratuïta. Les víctimes podran comptar amb aquest acompanyament especialitzat durant tot el procediment judicial.