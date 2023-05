The Tyets, el grup que ha revolucionat la sardana i l'ha dut fins a les discoteques amb 'Coti x coti' i que també triomfa amb altres cançons com 'Olívia', 'Bailoteo' i 'El Tonteo', actuarà a Manresa el divendres 25 d'agost, coincidint amb la festa major de la capital del Bages. Serà en un concert gratuït que ja s'anuncia a la web de la banda mataronina i que ha confirmat l'Ajuntament de Manresa.

Darrere els The Tyets hi ha Oriol de Ramon i Xavier Coca (Mataró, 1997) i el seu projecte va néixer gairebé sense voler, jugant a fer música amb l’ordinador i traient una cançó durant la festa de Les Santes mataronina del 2018 com a paròdia.

Amants de l’autotune, després de veure l’èxit d’aquesta cançó, van decidir seguir el camí i autopublicar-se un EP, ‘Trapetón’, batejant així el que seria el seu estil de música, una barreja de trap i reggaeton en català. El punt d’inflexió del duo va ser el concert per a Les Santes de l'any següent a la platja de Mataró i aquest 2023 els ha arribat el reconeixement global amb 'Coti x coti'. La cançó de música urbana amb sons de cobla i el ritme del ball tradicional català ha corregut com la pólvora i allà on sona, ja sigui als seus concerts o en sales de ball, té la virtut de posar a ballar en rotllana el públic jove, sovint aliè a aquesta manifestació cultural.