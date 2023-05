El comiat d’Indiana Jones ha merescut una enorme repercussió a Canes. I estem parlant d’un festival on un error en el protocol d’entrada a les sales pot provocar portades de diaris, com va passar ahir... Harrison Ford s’ha apropat a la costa blava francesa per dir adéu a un personatge mític, l’aventurer per excel·lència, protagonista d’una de les nissagues cinematogràfiques més estimades de tots els temps. A més el film suposa el pas al costat de Steven Spielberg, que ha deixat les regnes de la producció en mans de James Mangold (Logan). Però encarem la pregunta decisiva directament: Aquesta val la pena? Doncs sí, rotundament. Si mirem en retrospectiva la nissaga podem tenir la sensació que després d’establir el cànon amb la sensacional A la recerca de l’arca perduda, Spielberg va optar per arriscar-se amb Indiana Jones i el temple maleït, que no va despertar el mateix consens. Com a conseqüència, Indiana Jones i l’última croada suposava un retorn al cànon, amb nazis, religió i menys vísceres. Segurament l’actual Indiana Jones i el dial del destí implica igualment un nou retorn al cànon després que la quarta proposta, Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall, ens portés extraterrestres i explosions nuclears que no tothom va acceptar. El nou film, que s’estrenarà a Catalunya el 30 de juny, sembla anar amb la mateixa precaució per repescar els gustos majoritaris dels espectadors de la majoria de produccions de la Disney, companyia a la qual pertany ara Lucasfilm, creadors de la nissaga. Indiana Jones i el dial del destí, a més, és un film on els efectes especials gairebé no es noten. I això té molt mèrit perquè una part significativa de la pel·lícula està interpretada per un Indiana Jones rejovenit digitalment. A més hi ha la sensació que de nou hi ha una cura especial per l’humor, per la complicitat entre bons personatges, que hi ha un amor especial pels secundaris que s’havia perdut. En aquest sentit cal reconèixer el treball de dos actorassos com Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), en el paper de companya d’aventures d’ Indiana, i Mads Mikkelsen (Otra ronda), com adversari nazi dels protagonistes.