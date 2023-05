La feminitat protagonitzarà íntegrament el dissabte d’Espurnes Barroques. L’església de Santa Magdalena de Vergós Guerrejat, al municipi d’Estaràs, a la Segarra, acollirà dissabte (11.30 h) la proposta titulada Ave Eva . Un concert-espectacle amb diverses projeccions que reivindica la importància de la perspectiva de gènere. El tast? Del Celler Comalats i del projecte de La Fornera de Biosca. Al Clos del Castell de Súria (18 h), s’hi presentarà l’últim llibre de Maria Garganté, amb la xerrada «On són les dones a la Catalunya del Barroc», que anirà acompanyada d’un tast de mel. I a la Plaça del Poble Vell (19.30 ) set intèrprets femenines estrenaran a Catalunya l’espectacle Plebeyos bailes amb cervesa i formatge de proximitat.

L’especial revers d’un retaule es narrarà amb música i dansa

L’artista i ebenista Pep Aymerich fa dies que treballa al municipi de Pinós en la construcció del revers del retaule major de l’església de Sant Pere de Matamargó, també anomenada «la catedral dels pagesos» i on es conserven cinc retaules barrocs. Impressionat no sols per l’aspecte extern del retaule, sinó per la seva estructura interna, Aymerich ha decidit reproduir-lo respectant les mesures en una obra de fusteria. El diàleg entre l’anvers i el revers del retaule es traslladarà en el diàleg entre música contemporània i barroca que protagonitzarà el violoncel·lista balear Marc Alomar, acompanyat de la dansa de Sira Aymerich, diumenge (11.30 h). En acabar, tast de tres vins blancs de la DO Pla de Bages envellits amb fusta, amb l’enòleg Josep Pelegrín. A Navàs, a les 18 h, la música de Vents d’Helvètia.