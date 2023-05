El músic Andy Rourke, baixista del grup britànic de rock alternatiu The Smiths, ha mort als 59 anys després d’una «llarga malaltia per càncer pancreàtic», segons ha anunciat aquest divendres el seu excompany de grup, el guitarrista Johnny Marr.

En el seu tuit, l’artista ha afegit que «Andy serà recordat com una ànima amable i bonica per aquells que el vam conèixer i com un músic molt dotat pels aficionats a la música».

«Sol·licitem privacitat en aquests moments tristos», ha afegit l’artista.

Rourke va tocar en alguns dels temes clàssics del catàleg de The Smiths, com en icòniques cançons de la banda de Manchester com ‘This charming man’ i ‘There is a light that never goes out’, igual com en cançons en solitari interpretades pel polèmic líder del grup, Morrissey, després que el grup es dissolgués.

També va ser part de la banda Freebass juntament amb altres grans músics com Peter Hook (de New Order) i Mani (de Stone Roses) i va gravar amb Sinead O’Connor, els Pretenders, Ian Brown i en el grup DARK, juntament amb la vocalista dels The Cranberries, Dolores O’Riordan.