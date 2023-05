El Museu Diocesà d'Urgell ja torna a exhibir el retaule gòtic en pedra de Sant Bartomeu de Cubells (Noguera), després que l'obra hagi passat dos mesos als tallers del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que ha finançat el 40% de l'actuació. Aquesta era una intervenció necessària, tenint en compte que el retaule portava desmuntat i emmagatzemat des de l'any 2017, arran de les obres de museïtzació de la Capella de la Pietat del museu. De fet, aquest era indret on s'exposava l'obra des dels anys vuitanta, que ara s'ha traslladat a una altra ubicació de caràcter provisional a l'espera dels treballs d'ampliació de l'equipament. L'actuació ha estat promoguda pel Museu Diocesà d'Urgell, amb el suport del Departament de Cultura.

El director del Museu Diocesà d'Urgell, Josep Maria Mauri, s'ha mostrat satisfet amb la intervenció que s'ha fet al retaule i ha destacat que ara l'han pogut recuperar "totalment dignificat". A més, ha detallat que l'actuació s'emmarca dins el procés de restauració de diverses peces que l'equipament va començar ara fa una dècada, pensant en la recuperació de la capella de la Pietat, inaugurada fa un any, i en la futura ampliació del museu, amb un projecte que s'està enllestint.

Una "peça fantàstica des del punt de vista artístic"

Per la seva banda, la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Mireia Mestre, ha definit el retaule com una "peça fantàstica des del punt de vista artístic" i ha dit que aquesta es mostra ara en una estructura que queda exempta a la paret. A més, ha detallat que es una obra "relativament verge" perquè, més enllà de les incidències vinculades al seu muntatge i desmuntatge al llarg de la seva història, no s'havia repintat i, per tant, s'ha pogut retrobar la policromia del relleu de la talla de pedra.

Mentre, el responsable de la restauració de l'obra, Pere Rovira, ha recordat que el retaule estava encastat a la paret i ha dit que el pes de les diverses peces, algunes de més de cent quilos, ha estat una complexitat a l'hora de dur a terme els treballs de restauració. A més, ha indicat que s'ha fet un tipus de neteja "molt respectuós" amb la policromia original. D'altra banda, la delegada de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, Clara Arbués, ha destacat la tasca d'estudi de l'obra que s'ha fet en paral·lel amb la seva restauració, la qual cosa ha permès observar els nous detalls que han anat apareixent durant aquestes tasques.

Finalment, Francesca Español, especialista en art medieval català, ha assenyalat que el retaule es va executar a Lleida, tenint en compte l'experiència que hi havia en aquella època per utilitzar i traslladar el material des de les pedreres de les Garrigues. Concretament, l'obra s'atribueix al mestre d'Albesa i està datat cap al 1390. Les quatre escenes narratives de l'obra representen el martiri de Sant Bartomeu; és presidit per la seva imatge i està culminat per un dosser característic de la decoració gòtica. L'obra s'ha presentat tot coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus.