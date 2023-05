els artistes. 1 RubberSoul portarà «The Beatles Tribute», el grup manresà en la presentació del concert que van fer al Kursaal el 2019

2 Santi i Alba Careta en un moment del concert «Sons d’un país» a la Plana de l’Om, el 2021.

3 El músic osonec Pep Sala en una imatge del 2019

La Catalunya central sumarà aquest mes de juny un nou cicle que vol unir música i patrimoni. Amb el nom de «Música a l’era», el cicle engegarà amb tres concerts a les Masies de Voltregà, Avinyó i Manresa, i ho farà amb el músic osonenc Pep Sala, els germans avinyonencs Santi i Alba Careta i el grup manresà RubberSoul. Els tres concerts seran amb entrada lliure i aforament limitat.

Promogut pels serveis territorials del Departament de Cultura a la Catalunya central, la intenció és, com expliquen els seus promotors, «reivindicar un patrimoni arquitectònic molt representatiu d’aquest territori, les masies i, especialment, les grans masies». Així, els concerts es faran a la Casa Forta del Despujol de les Masies de Voltregà, al Mas Verdaguer d’Avinyó i a la masia de Can Font de Manresa.

La Casa Forta del Despujol, originàriament un mas i figurant com a masia en diversos documents, serà l’escenari del primer concert. El jardins del Despujol, fins fa pocs anys casal dels marquesos de Palmerola i actualment seu de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, acollirà el divendres 9 de juny (21.30 h) un concert de Pep Sala, acompanyat de Raynald Colom.

El Mas Verdaguer d’Avinyó, masia de gran interès arquitectònic i artístic, serà l’escenari, divendres 16 de juny (22 h), del concert que protagonitzaran Santi i Alba Careta; i a la masia de Can Font de Manresa, de titularitat municipal i seu de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, hi actuarà el divendres 30 de juny (21.30 h) el grup manresà RubberSoul amb el seu The Beatles Tribute.

L’objectiu de «Música a l’era», que comença amb Bages i Osona, és poder «arribar a programar una actuació a cadascuna de les comarques de la Catalunya central», com el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, el Lluçanès i l’Alta Segarra –si s’acaba constituint com a comarca– així com «teixir vincles amb entitats que treballen per posar en relleu les masies de la Catalunya central», com ara Territori de Masies, l’Ecomuseu del Blat i el projecte Ceptinavi.