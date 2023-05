Joves actors sobre l’escenari donant vida a personatges joves en un musical de temàtica vital i joves a la platea amb ganes de deixar-se portar. Tres espais que de sobte eren un compartint sentiments durant dues hores fins a l’esclat final, fins a la catarsi del grup. L’Agrupació Teatral La Farsa i l’Escola Municipal de Música de Berga han pujat a l’escenari del Teatre Municipal de Berga dues vegades, en sessió de dissabte a la nit i diumenge a la tarda, el musical El despertar de la primavera, una obra en la qual han participat 21 joves alumnes de l’escola de música, 13 actors adults de La Farsa i vuit músics sota la direcció teatral de Marc Marginet i Laura Corominas, i la direcció musical de David Quintana.

Encara amb les emocions vives, Marc Marginet valorava l’entrega dels participants en el musical: «Ho han rebentat; després d’unes setmanes en les quals ho han donat tot, la representació ha resultat espectacular, amb tot l’equip de joves, adults i músics; s’ha creat una comunió bastant espectacular. Estem molt contents perquè l’obra ha funcionat molt i ha estat l’estrena somiada». El director teatral explicava que una vegada abaixat el teló els plors i les emocions compartides han evidenciat la força d’un grup de treball que ara es dissoldrà per donar pas a altres obres i projectes. «Així és el teatre», va afirmar un Marginet satisfet.

Molts dels actors debutaven sobre l’escenari després d’una feina que es va activar el mes d’octubre i, ja amb assajos, el mes de gener. El despertar de la primavera planteja un argument que fa sentir els joves com si fossin ells mateixos els personatges. L’acció transcorre com en un mirall que tant fa protagonistes els noms de ficció com els actors i el públic, que en diverses ocasions va ovacionar les peces. Així ho explicava Marginet: «La gràcia d’aquest musical és fer-lo amb adolescents de veritat, que viuen la vida al 200%; a més, és molt diferent i toca tots els temes que es poden donar en l’adolescència; hi ha hagut molta veritat al teatre». L’obra ofereix un itinerari d’emocions amb alts i baixos amb 19 cançons en un musical de rock amb partitures de Duncan Sheik i llibret de Steven Sater. L’obra es basa en una novel·la que va trobar impediments per ser publicada pel contingut transgressor. En aquest sentit, va ser considerada una peça de culte. L’obra, que va ser escrita per Frank Wedekind el 1891 a Munic, ha commogut espectadors en teatres d’arreu del món des de la seva estrena el 2006 a l’Off Broadway de Nova York. Va ser el mateix autor qui la va editar amb els seus recursos econòmics a l’editorial Jean Gross, de Zuric, l’octubre del 1891. El despertar de la primavera està inspirada en els records d’adolescència de l’autor viscuts durant el Gymnasium, el període escolar que comprèn les edats des dels 13 als 17 anys, on dos companys es van suïcidar.

La representació de Berga, amb joves també d’entre 13 i 17 anys, s’havia d’estrenar el 2021 i ara s’ha reprès amb la substitució dels que ja han deixat l’escola.