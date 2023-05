Queden uns quants dies perquè els fans de la banda britànica Coldplay puguin disfrutar de les seves cançons en directe a Barcelona. El grup encapçalat per Chris Martin no visita la capital catalana des del 2016, i l’Estadi Olímpic Lluís Companys ja està a punt per rebre les més de 200.000 persones que acudiran a algun dels seus quatre concerts, programats per als dies 24, 25, 27 i 28 de maig.

Però, amenaça la pluja d’aigualir la festa? Doncs sí que existeix aquest risc, ja que Catalunya està en alerta groga per tempestes per culpa de la DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) que portarà un ambient d’inestabilitat i algunes precipitacions. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a principis de setmana la probabilitat és més baixa, amb diverses jornades marcades per una nuvolositat que podria durar fins dijous, segon dia de concerts, en el qual, lamentablement, sí que està previst que plogui. Potser tenen més sort els que hagin comprat les seves entrades per dissabte perquè, tot i que encara hi ha molts dubtes i la situació podria canviar d’un moment a l’altre, sembla que el temps donarà treva de cara a l’inici del cap de setmana i fins diumenge, dia de l’últim xou, en què augmenta el perill que la pluja torni a fer acte de presència. View this post on Instagram A post shared by Coldplay (@coldplay)