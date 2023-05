La cantant bagenca Beth Rodergas, coneguda artísticament com a Beth, ha fet parada aquest dimarts a la Sala Luz de Gas de Barcelona amb un concert de celebració dels 20 anys de carrera. Després de 20 anys d’haver apartat el popular single ‘Dime’ del seu repertori i d’haver-lo tornat a interpretat fa un mes, Beth ha explicat a l’ACN que recuperar el single ha estat un procés “bonic” i “sanador” que l’ha ajudat a entendre què li va passar amb la popular cançó de principis dels 2000. Durant el concert, l’artista de Súria ha fet un repàs per la seva discografia, trajectòria teatral i personal. Fins ara, la carrera de Beth ha comptat amb set discos i col·laboracions amb nombrosos projectes i altres artistes.

Beth ha explicat que quan va portar ‘Dime’ a Eurovisió estava al principi de la seva carrera musical i que sabia molt bé en quina direcció musical volia treballar. “El meu estil musical era oposat a ‘Dime”, ha recordat a l’ACN. “Vaig creure necessari apartar-la i gairebé fer veure que no havia passat”, ha reconegut.

Coincidint amb el vintè aniversari, l’artista s’ha retrobat amb el single i això l’ha ajudat a fer un procés “bonic” per analitzar “què va passar”. “La vaig interpretar fa un mes després de 20 anys i en aquesta gira hi havia de ser”, ha comentat. Això sí, en els concerts s’interpretarà “una versió diferent” del que es considera un dels himnes del pop espanyol de principis dels 2000.

“Quan vaig decidir cantar-la un altre cop no pensava que em suposaria aquest viatge, ni que jo em faria tantes preguntes sobre què m’ha passat amb la cançó. Al final és com que he tancat un cercle. Jo i la gent hem entès moltes coses”, ha reflexionat en declaracions amb l’ACN.

Pel que fa al seu vintè aniversari, s’ha mostrat “orgullosa” i ha celebrat haver pogut participar de diversitat de projectes “plantejats des del cor”. “Cantar i que hi hagi persones a qui li agrada la teva música”, ha celebrat. “He pogut trobar el meu camí, n’estic contenta”, ha conclòs.

El concert a la Sala Luz de Gas ha comptat amb un públic fidel que ha gaudit de temes del repertori de Beth com ‘La Luz’, ‘Estás’, ‘Terra trencada’, ‘Rain on me’, ‘Quan’, ‘Flor de nit, ‘Home’, ‘Hoy’, ‘Que tremolin els arbres’, ‘Ara i aquí, ‘Gràcies’ i la l’esperat ‘Dime’, que s’ha pogut sentir per segon cop a Barcelona després de la recuperació de fa un mes.

A més a més, Beth s’ha fet acompanyar en alguns temes per la cantautora Judit Neddermann i el cantant Ramon Mirabet.

Una carrera amb música, teatre i un llibre

A banda de la carrera musical, Beth també s’ha interessat pel món de la interpretació i ha participat en nou produccions teatrals. Entre els projectes més destacats hi ha hagut ‘Tirant lo Blanc’ de Calixte Bieito, ‘Las Ranas’ o ‘Flor de Nit’.

També ha participat de sèries i programes de televisió com ‘La Lola’ d’Antena 3 i com a presentadora de ‘Jo vull ser’, ‘El Club’, ‘Temps de neu’ o ‘Buscant la trinca’. El 2019 va publicar el llibre de cuina i de vida ‘Nyam! Cuina, cançons i vida’ (El petit tresor).

El documental de RTVE

Després de 20 anys sense fer-ho, a finals de març Beth va tornar a interpretar ‘Dime’, amb la qual va participar el 2003 al festival d’Eurovisió. De fet, recentment RTVE ha estrenat el documental 'Dime, historia de una canción', que explica com la va marcar el tema a nivell professional i personal.