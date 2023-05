Tant si plou com si no plou, el cantautor de Sant Feliu de Llobregat, Ramon Mirabet inaugurarà aquest dijous la segona edició de l'Abadal Music Fest, el certamen que organitza el celler Abadal, a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, amb Victori Produccions. Com ha explicat a aquest diari Carlota Creus, responsable de comunicació, la sort de tenir "pla B" aporta tranquil·litat als organitzadors del festival que decidiran, depenent del temps si els concerts se celebren a l'exterior del celler, envoltats de vinya i bosc, com en la primera edició, o bé a la sala dels Til·lers, un interior presidit per unes espectaculars bótes de vi. "Endarrerirem la decisió fins a l'últim moment, quan s'hagin de fer les proves de so dels concerts. Però sabem que sigui l'espai que sigui el públic gaudirà igualment de la proposta. L'acústica de la sala dels Til·lers és molt bona, com ens han comentat els músics que ja hi han actuat". I ho diu perquè han rebut trucades per saber si el festival es mantindria malgrat el temps: "i sí, l'Abadal Music Fest es farà, que ningú no ho dubti".

El festival ha convidat enguany, a més de Mirabet, la trompetista, cantant i compositora Andrea Motis amb Josep Traver a la guitarra (aquest divendres) i la cantautora Judit Neddermann en format trio (dissabte). De moment, Mirabet i Motis han venut unes 400 entrades i unes 300 per a Neddermann, explica Creus. "Ara falta saber si els indecisos acabaran venint al festival i aquí sí que el temps probablement ho acabarà determinant". L'Abadal Music Fest ha avançat les dates de celebració -l'any passat es va fer del 9 al 12 de juny- d'una banda per evitar la possible "onada de calor" ("que vam viure fa un any") però, sobretot, per no encavalcar-se amb altres propostes com la Fira BiVa (la Fira del Vi del Bages, en la qual també participa el celler). I ha mantingut un plantejament "intimista" que busca, com a tret diferencial, maridar vi amb música: "una experiència que al Penedès o altres comarques fa temps que s'estila però que aquí l'aportem nosaltres". Així, la idea és que abans de cada concert, el públic degusti una copa de vi (que el somelier posarà en context) i que ha estat triat perquè "pensem que encaixa amb la personalitat del músic i amb la seva música". El concert de Ramon Mirabet es maridarà amb Abadal Franc; el d'Andrea Motis amb Abadal Picapoll i el de Judit Neddermann amb Abadal Rosat. Tots els concerts començaran a les 21.15 h i tots tres tenen un preu entre 30 euros i 33, a taquilla. Les entrades es poden adquirir a https://abadalmusicfest.com/ Així mateix, a l'oferta musical s'afegirà una àrea -tant si els concerts són a l'exterior com a l'interior- gastronòmica amb food trucks i barra de vins Abadal. Ramon Mirabet El cantautor, amb quatre àlbums publicats i considerat un referent de l'indi pop-rock celebra deu anys als escenaris catalans amb una gira especial que posa fi a la seva primera etapa de cançons de tall internacional. Actuarà en format quartet en acústic amb Jordi Mestres (contrabaix), Guillem Callejón (guitarra) i Dídak Fernàndez (bateria). El 8 de juny estrenarà El crit, el seu primer senzill en català. Dijous, 21.15 h, Celler Abadal Andrea Motis La jove trompetista i cantant barcelonina porta al costat de Joan Chamorro enlluernant al públic des del 2012, any en el qual Quincy Jones es fixa en ella i la convida a compartir escenari en el Festival de Perelada. Referència del món del jazz, Andrea Motis estarà acompanyada per la guitarra de Josep Traver. Divendres, 21.15 h, Celler Abadal Judit Neddermann Neddermann, amb 10 anys de carrera s'ha consolidat com una de les veus més lluminoses del país. Torna al Bages, de nou, amb el nou disc que va publicar l'abril, Lar, música per escoltar amb marcats aires brasilers i amb cançons en català, castellà i portuguès. Un veu que teixeix entre les guitarres de Pau Figueres i el baix de l’Isaac Coll. El festival L'Abadal Music Fest s'havia d'estrenar el juny del 2020 però la pandèmia va provocar la seva cancel·lació. La primera edició es va celebrar, finalment, el juny de l'any passat amb els directes de Blaumut, Elena Gadel i Manu Guix, Beth & Laura Andrés i El Petit de Cal Erill. El certamen va reunir en els quatre dies de festival uns 1.800 espectadors.