El setembre del 2019, l’Associació Màgia Central Catalunya celebrava la cinquena edició del Festival Màgic, un certamen que havia anat creixent i que certificava el bon moment que vivia aquesta disciplina, sobretot entre el públic més jove. Però la pandèmia, explica el president de l’associació, el manresà Jordi Carulla (el Mag Caru), va suposar «un cop fort per a l’entitat» que, després d’un parèntesi de quatre anys, torna de nou a promoure una nit de màgia bagenca a Manresa.

I de ganes de màgia n’hi ha perquè la recuperació, demà, de la batejada Gran Gala de Màgia omplirà el teatre Conservatori: ahir quedaven ja molt poques entrades disponibles. «Ens ha costat remuntar i comencem en petit format», apunta Carulla, i amb un canvi de dates: de l’habitual setembre al maig d’enguany. I amb la intenció que l’any que ve, quan l’Associació Màgia Central celebri el seu desè aniversari, en comptes d’un festival es pugui organitzar «un congrés. Seria fer un pas més», apunta Carulla.

Però el primer és la gala d’aquest dissabte que presentarà el manresà Màgic Pol (Pol Serra), i que portarà al teatre manresà màgia d’escena amb la participació del mateix Mag Caru, del santjoanenc Mag Rovi (Roger Vila), del duet santvicentí Set de Màgia (Gerard Revuelta i Arnau Perramon) i de l’artesenc Triple S (Sergi Serra). Els mags bagencs oferiran un espectacle pensat per a tota la família. Una manera d’oferir «un tastet de màgia» cuinada a la comarca i de demostrar «que seguim aquí, que estem actius». Si algun tret els agermana, explica Carulla, és el fet d’unir màgia i humor, si bé ell mateix segueix una línia més clàssica i en Sergi Serra més adreçada a infants.

Actualment, l’Associació Màgia Central està formada per una vintena de mags, sobretot de la comarca bagenca perquè, arran de la pandèmia, «hem perdut, sobretot, associats que venien de fora». Però, malgrat tot, subratlla Carulla, «som la capital de la màgia a Catalunya, un referent fins i tot internacional» ajudats per celebracions com la Nit dels Genis, que dirigeixen Xavier Tapias i May Closa i que el passat gener celebrava l’onzena edició.