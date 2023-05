Funció a les 12 del migdia

«Fer tres funcions aquí és un superèxit. Em va fer molta il·lusió quan em van demanar la tercera, i l’horari de les 12 del migdia em sembla meravellós per anar al teatre», remarca la dramaturga.

La comèdia, interpretada per Lluís Villanueva, Betsy Túrnez, Marta Bayarri i Xavi Ricart, parteix del fet que al protagonista, en Pere, li queda un mes de vida i té una llista enorme de coses esbojarrades que vol fer abans de morir. I una de les coses que vol deixar lligades és que la seva dona sigui feliç, i per això té una estratègia. «Aconseguim que la gent rigui molt i també s’emocioni, perquè parlem de l’amor, la mort, l’amistat... que són temes molt universals. Surts amb ganes de viure i de ballar, i de canviar coses i reflexionar. Perquè també és una obra de donar valor al que tens», apunta Buchaca.

Lluís Villanueva | Actor

«M’agrada el contacte amb el públic que dona la comèdia»

Lluís Villanueva (Sabadell, 1967) ha representat a Manresa comèdies com Pel davant i pel darrera, El nom, Art i 53 diumenges. També ha fet cinema i televisió.

Un moment clau de Quan temps em queda? és quan es fa la pregunta ‘Estàs content amb la vida que portes?’. Què contesta vostè?

Jo dic que no, positivament. És un no per sempre intentar millorar. Soc molt autocrític, i intento millorar en tot el que puc.

El seu personatge, el Pere, té una llista enorme de coses boges que vol fer abans de morir. Què hi ha a la seva llista?

Jo sóc molt de muntanya, i me n’hi aniria fins que no em trobessin. Desapareixeria, i ja està. I que no em vinguin a buscar!

L’obra també planteja la necessitat de trobar una afició. Quina és la seva?

Ja l’he dit: caminar per la muntanya. Però la meva gran afició, la meva vocació, era el teatre. Després es converteix en professió, i t’has de buscar una afició: sinó és insuportable.

Té nou projecte professional?

Una sèrie per a TV3, que es dirà Vintage. Rodarem a l’estiu i no sé quan es farà. És una comèdia, perquè sinó no vinc!

Sempre tria comèdia?

Si puc, em salto els drames. Tenia molt clar que volia ser actor de comèdia. Després em va venir molt de gust provar el drama i el teatre èpic, i em van agradar i en vaig aprendre molt. Però ja no m’interessa i sempre que puc trio textos de comèdia. És on em trobo més bé i m’agrada el contacte que em dóna amb el públic. És un tipus de gasolina que no he trobat enlloc més.

Però és més reconegut el drama que la comèdia...

És veritat que aquest prejudici existeix, però m’és igual. Vull gaudir de la feina, el prestigi no m’interessa. I sóc molt fan de les bones comèdies, dels grans actors de comèdia. M’agradava molt en Jack Lemon i mirava L’escurçó negre i Els joves. Em va formar com a actor i és el que he intentat aplicar a la meva feina.

El continuen reconeixent com el Ramon de Plats bruts. És una llosa?

No, m’agrada. D’una cosa en surt una altra. És fantàstic el reconeixement del públic.