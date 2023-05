Els igualadins Marialluïsa estrenen ‘Dies de preguntes’, la quarta entrega d’una sèrie de singles que han anat publicant aquesta temporada. El tema, que ve acompanyat d’un videoclip, explora una vessant més ambiental i experimental del grup i explica com s’ha d’apostar per seguir endavant en moments en els quals els dubtes existencials fan dubtar.

Marialluïsa ha apostat per la complicitat d’un productor diferent per a cadascuna de les entregues per aportar diferents matisos sonors, com Dani Ferrer o Jordi Casadesús, aquest darrer ha estat de la mà de Santi Careta. El grup presentarà els nous temes en directe el proper 1 de juny al Primavera Sound i el 7 de juliol al festival Sons Solers de Sant Pere de Ribes.