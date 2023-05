El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el Clam, lliurarà un dels Premis d’Honor del proper festival, que tindrà lloc del 12 al 22 d’octubre, al sallentí Carles Cases (1958), un dels compositors cinematogràfics més brillants de les darreres dècades i també un creador proper, tant des d'un punt de vista geogràfic com emocional. L'homenatge a Cases Inclourà diversos actes, entre ells una masterclass contextualitzada per Jordi Bordas, crític d'aquest diari i un concert el diumenge 15 d'octubre, a les 19 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal, dins de la programació del Galliner, i en la gira que la Carles Cases Strings Band haurà començat poques setmanes abans.

El concert

CARLES CASES STRINGS BAND: París-Casablanca-New York. En col·laboració amb el Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, Carles Cases estrena nou espectacle i disc, París - Casablanca - Nova York, amb temes de bandes sonores pròpies, que ha tornat a 'vestir', com explicava a aquest diari el mateix músic, i que que recorrerà músiques de diferents èpoques, estils i parts del món. Un tour musical que inclourà jazz, boleros, música romàntica o sons africans, interpretat per una formació acústica. Una síntesis del viatge pel món que Carles Cases ha fet al llarg de la seva dilatada carrera professional i a través de les seves pel·lícules. El disc el va gravar a finals de febrer als estudis eslovacs de RTVS-Rozhlas a Televízia Slovenska amb la Bratislava Symphony Orchestra, dirigida per David Hernando. Músiques inspirades en una sèrie de països on el músic sallentí ha estat i treballat, més enllà del seu territori, com ara França, Mauritània, Argentina, Mèxic, Estats Units o Cuba.

Amb Carles Cases, piano Manel Fortià, contrabaix Albert Reguera, violí Sveta Trushka, violoncel.