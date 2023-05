La Sala Gran del Kursaal acomiadarà la temporada teatral aquest dijous, 1 de juny a les 19h, amb El més bonic que podem fer de Jan Vilanova Claudín. Un monòleg de Pau Roca amb la participació de Montse Colomé que tracta sobre l’herència emocional i de com els familiars de més edat no solen parlar dels seus traumes i ferides perquè no arribin a les generacions posteriors.

La Carmen Urondo Ezcurrechea va escapar de dues guerres, va ser tinent de l’exèrcit Roig i va viure la clandestinitat i l’exili. Aquesta obra parla de la vida d’una dona anònima i valenta que travessa el segle XX però, per damunt de tot, és la història d’una àvia explicada pel seu net.

La senilitat de la Carmen quan arriba al final dels seus dies suposa un repte per a tota la família, però també una oportunitat. Mentre li costa recordar el dia a dia, la Carmen és capaç de reviure escenes del seu passat amb molta claredat.

L’autor del text, Jan Vilanova Claudín, homenatja la seva àvia amb aquest monòleg interpretat per Pau Roca, amb Montse Colomé. En acabar la funció es farà un col·loqui amb els intèrprets.

Entrades

Les entrades per veure ‘El més bonic que podem fer’ tenen un preu de 15€ (12€ per a majors de 65 anys i entrada gratuïta amb Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a www.kursaal.cat

Cloenda de la programació de gent gran

La programació de gent gran d’aquesta temporada al teatre Kursaal de Manresa es clourà aquest dimecres, 31 de maig a les 18 h amb un concert de l’Orquestra Montgrins que té les entrades exhaurides des de fa setmanes.

Amb gairebé 140 anys d’experiència i 17 artistes sobre l’escenari, l’Orquestra Montgrins oferirà un concert que combina tradició i modernitat. Les seves veus transportaran el públic en l’espai i en el temps per oferir una selecció de grans hits internacionals fins a un recull dels temes més bonics de la música catalana. També s'hi escoltaran els solistes de l’Orquestra Montgrins, que porten els seus instruments al límit en obres que requereixen un gran virtuosisme interpretatiu.

L’Orquestra Montgrins va néixer la primavera de 1884, quan una colla de músics encapçalats per Pere Rigau formarien la cobla-orquestra que esdevindria actualment la més antiga en actiu. Durant el seu llarg trajecte, la Cobla Orquestra Montgrins ha sabut adaptar-se i actualitzar-se per arribar a satisfer el públic més exigent fins a dia d'avui.

Amb el suport de l’Obra Social 'la Caixa'

Aquests muntatges estan adreçats especialment a la gent gran; i per això s'han adaptat horaris i preus, ja que per a les persones majors de 65 anys, el cost de l'entrada serà de 6 euros. En aquest sentit, el teatre Kursaal compta amb la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”, que ha estat sensible a aquesta iniciativa de promoure espectacles adreçats a la gent gran i hi dóna suport.