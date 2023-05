"Tenim moltíssims temes en comú, des d'aspectes de l'època medieval a les colònies industrials però poc contacte. I és el que volem començar a solventar". Per a Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages, la relació amb les altres entitats de l'àmbit de la Catalunya Central que es dediquen a potenciar i divulgar la recerca històrica de les seves poblacions i comarques es podria enfortir amb l'organització de diferents trobades. Primer, per conèixer la tasca de l'altre i, després, per establir col·laboracions.

La primera d'aquestes trobades serà a dues bandes: el Centre d’Estudis del Bages i el Patronat d’Estudis Osonencs, que es reuniran a Manresa aquest proper dissabte, 3 de juny i el 21 d'octubre a Vic, per fer una visita per espais històrics de la ciutat, entre els quals Temple Romà, seu de l’entitat vigatana. Amb ells, a més, ja han començat a parlar per preparar alguna activitat conjunta per a la celebració del Mil·lenari de Montserrat, el 2025: "ja hem contactat amb la comissió que s'encarrega de la celebració", diu Comas. Perquè, com recorda el president de l'entitat, a banda que Vic i Manresa comparteixen bisbat, "Montserrat també n'havia pertangut tot i que actualment depengui del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: "A tots ens uneixen més llaços històrics dels que ens pensem".

D'aquestes trobades, explica Comas, ja se n'havia començat a parlar abans de la pandèmia. S'iniciaran de manera "bilateral" amb els osonencs però, diu, "no ho delimitarem" i la intenció és que aquest esperit de col·laboració s'estengui a les diferents entitats del Berguedà, l'Anoia, el Solsonès, el Ripollès, l'Alt Urgell o Andorra, apunta. Amb el Patronat d'Estudis Osonencs i tot i ser "veïns", diu Comas, "som molt desconeguts". De fet, i com li havia corroborat el mateix president del Patronat d'Estudis Osonencs, Francesc Codina, "molta gent de Vic no ha estat mai a la Seu de Manresa ni a la Sèquia". Això, se solucionarà, en part, aquest dissabte. Com subratlla Comas, la "rivalitat" històrica entre les dues ciutats i aquesta relació "d'esquenes" s'hauria de "superar. Es tracta de no mirar-nos tant el melic".

Així, el programa d'intercanvi entre els dos centres d'estudis, obert als associats però també al públic en general, començarà a la Seu. Primer, amb una conferència, titulada "La Manresa medieval", a càrrec de Marc Torras Serra, arxiver de l'Arxiu Comarcal del Bages (a 3/4 de 10 del matí) i, després, amb una visita guiada a la basílica (a 2/4 d11). Posteriorment, els participants es desplaçaran fins a Sèquia per participar en una visita comentada del tram del mas de les Coves (12 del matí). La trobada acabarà amb un dinar. Per a més informació podeu consultar la web de l'entitat: cebages.org

Actualment, el Centre d'Estudis del Bages té uns dos-cents socis i una junta formada per una quinzena de persones de totes les edats ("tenim la sort que gent jove en forma part" i de diferents àmbits professionals. A més, editen Dovella, la revista degana de la Catalunya Central.