El Teatre Tívoli estrenarà el proper setembre el musical ‘The producers’, de Mel Brooks, sota la direcció d’Àngel Llàcer i Enric Cambray, direcció musical de Manu Guix i Gerard Alonso i coreografia de Miryam Benedited. Es tracta d’un dels musicals internacionals més premiats de la història, que arribarà a Barcelona amb la producció més ambiciosa de Nostromo Live amb un pressupost de 2,7 MEUR. A banda del propi Llàcer, el repartiment compta amb 24 artistes i ballarins amb noms com Ricky Mata, Armando Pita, Mireia Portas o José L. Mosquera, una orquestra en directe i una escenografia de gran format. L’espectacle és una història sobre el món de l'espectacle i els límits de l'humor. L’estrena està prevista pel 28 de setembre.

La nova producció, en castellà, de la promotora arriba després de l’èxit dels darrers musicals ‘La Jaula de las Locas’, ‘La Tienda de los Horrores’ i ‘Cantando bajo la lluvia’.

En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el director de l’espectacle Àngel Llàcer ha explicat que la proposta conté la diversió i la comèdia de ‘La Jaula de las Locas’ i tot l’estil i glamur de ‘Cantando bajo la lluvia’.

Llàcer ha assegurat que a la producció més ambiciosa “ho donen tot” i que “ajunta tot el que hem fet últimament amb els musicals”. “La comicitat, la comèdia, les situacions hilarants, el glamour, l’estil i les coreografies. Ja hem ensenyat tot el que sabem fer i ara ho volem posar tot en un musical”, ha comentat. De fet, l’espectacle fa un homenatge a tres d’aquestes obres i també a d’altres musicals internacionals.

L'argument

‘The producers’ explica la història de Max Bialystock, un productor de Broadway que està arruïnat i que, juntament amb Leo Bloom, un jove comptable, somien a fer-se rics amb un pla sorprenent. Per aconseguir el seu objectiu han de produir el fracàs més gran de la història del teatre musical i fugir amb els diners dels inversors.

Per a fer-ho possible, el productor i el comptable hauran de trobar pitjor guió, el pitjor equip de direcció, els pitjors actors i estrena un espectacle del tot desastrós. Però els dos homes fallaran i aquesta producció serà tot un èxit. Un dels personatges acabarà a la presó.

Segons han explicat, la comèdia de Brooks planteja diversitat de situacions “inversemblants, personatges encantadors i espectaculars números musicals que han marcat la història del teatre”.

El musical ofereix el debat sobre els límits de l’humor, la comèdia i la llibertat d’expressió. Es pregunta si en un moment d’auge de l’extrema dreta, què es pot dir, com es pot dir, si hi ha temes intocables i qui estableix els límits. Per Llàcer, un dels missatges de l’obra és que “les persones que fan bé les coses triomfen”.

‘The producers’ es va estrenar a Broadway el 2001 amb Nathan Lane i Matthe Broderick en els papers protagonistes a partir del guió de la primera pel·lícula original de Mel Brooks estrenada el 1967. A partir de l'èxit del musical, va arribar una nova pel·lícula el 2005, protagonitzada per Nathan Lane, Matthew Broderick i Uma Thurman.

La producció del musical ja està en marxa i preveu iniciar el procés d’assaig el juliol per estrenar el setembre.