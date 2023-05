L’Estival de Jazz arriba a l’onzena edició portant a diferents espais d’Igualada les músiques improvisades i creatives, a càrrec d’artistes de primer nivell. Després de l’èxit de la celebració del desè aniversari, coincidint amb la capitalitat de la cultura a Igualada, el festival jazzístic es confirma com un dels actes culturals més destacats de la capital de l’Anoia, amb la programació d’onze concerts repartits en cinc dies entre aquest dissabte i l’11 de juny.

Un fet destacat és que, davant la bona acollida assolida l’any passat, l’organització, a càrrec de l’Associació Cultural Tocats de Jazz, ha decidit tornar a fer el Pícnic Jazz, que tindrà lloc el diumenge 11 de juny, al parc de Vallbona. A partir de les 12 del migdia, hi participaran els combos de l’Escola Municipal de Música d’Igualada i la JOSA Jazz Band, que es va estrenar en l’anterior edició. També actuaran Alba Careta Group i Phat Fred. La cantant i trompetista avinyonenca presentarà el seu nou disc, Teia, que va publicar el passat febrer. I la mítica banda funk es reunirà de nou després de molts anys aturats. Com a novetat, hi haurà una jam de jazz amb els nombrosos músics de jazz de la ciutat. Ho acabarà d’amenitzar el dixie dels Doctor Jazz Friend. I tota aquesta música, amb entrada gratuïta, es podrà escoltar mentre es degusten les tradicionals paelles i es tasta cervesa artesana creada especialment, a càrrec de Kom Beer (la Garriga) i La Lenta (Igualada).

Però abans d’aquesta jornada de cloenda hi haurà un reguitzell d’actuacions amb gran diversitat d’estils. L’arrencada serà aquest dissabte (21 h, a l’Escorxador) amb Professor Cunningham, un dels músics més aclamats en l’escena del Lindy Hop. El concert és organitzat conjuntament amb Swing Anoia. El dijous 8 de juny (20.30 h, al Teatre de l’Aurora) tindrà lloc el clàssic Carta Blanca, una proposta única de l’Estival de Jazz. En aquesta ocasió la protagonista serà la contrabaixista Carla Gonzalez (Olot, 1990), que presentarà un projecte inèdit, La mirada interior, inspirat en el llibre homònim de Victòria Cirlot i blanca Garí. El divendres 9 (20.30 h, al teatre de l’Ateneu) Roger Mas Trio proposarà un repertori de jazz tradicional. I el dissabte 10 (a partir de les 20.30 h, a La Bastida) hi haurà un concert doble: El Millor Sextet, la nova proposta del col·lectiu els Millors Festivals; i Kiw, un trio de jazz-fusió.