El pati de la Casa Lluvià, seu a Manresa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), s’obrirà aquest estiu a la ciutadania convertit en un espai de trobada, música i vi. Amb un acord entre el COAC Comarques Centrals i la cocteleria Glaç, l’espai Glaç Wine serà una terrassa oberta de dilluns a dissabte, de 18 a 00 h, a partir d’avui. Per a la festa d’inauguració es comptarà, a partir de les 19 h, amb Antonio El Remendao. El santjoanenc just acabar de presentar el seu nou disc A lo Lolailo. Per arrodonir-ho hi haurà música amb DJ. La programació musical tindrà continuïtat amb grups bagencs emergents i de petit format.