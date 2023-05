El cicle de músiques amb ànima Sons del Camí ha tancat el cartell d’aquest any amb la incorporació de la cantautora Judit Neddermann que actuarà al Parc de la Seu el 21 de juliol. Nedderman, que hi presentarà el seu darrer treball Lar, s’afegeix a la programació que del 13 al 22 de juliol omplirà de música diferents espais ignasians de Manresa. Les entrades per als concerts estan disponibles a través de les pàgines web de Sons del Camí i de Manresa 2022

Neddermann hi presentarà Lar, el seu cinquè disc, amb el qual l’artista torna a casa, honra les seves arrels, es rodeja de la seva banda de sempre i crea cançons que busquen l’amor, la pau, la celebració i la llum, mantenint la qualitat i la senzillesa característiques de les seves cançons. Amb aquesta darrera incorporació el cartell definitius de Sons del Camí 2023 és el següent: Henrio – Somewhere, sometimes : 13 de juliol, 21 h, Jardins de la Cova de Sant Ignasi. 15 euros entrada anticipada, 18 euros entrada a taquilla.

– Lar: 21 de juliol, 21h, Parc de la Seu. 19 euros entrada anticipada, 22 euros entrada a taquilla. Joan Dausà – Jo mai mai, gira 10 anys: 22 de juliol, 21h, Parc de la Seu. 19 euros entrada anticipada, 22 euros entrada a taquilla. Sons del Camí és un cicle de concerts organitzat per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa de petit format que es defineix per ser altaveu de músiques amb ànima, és a dir, d’artistes i cançons que conviden a la relaxació i reflexió en espais ignasians, com la Basílica i el Parc de la Seu o els Jardins de la Cova de Sant Ignasi. Després de deu edicions, el festival musical s’ha convertit en una cita imprescindible en el calendari dels amants de la música a la Catalunya Central.