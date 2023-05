El mes de juny comença amb una nova incursió animada d'‘Spider-man’ en el ja reconeixible multivers a què s’han vist abocats molts personatges Marvel, i acaba amb el que potser és un dels films més esperats de la temporada, la cinquena aventura d’Indiana Jones, que no dirigeix Spielberg però sí que protagonitza Harrison Ford. Altres plats forts són l’última entrega de la trilogia de la redempció de Paul Schrader, la nova fantasia de Wes Anderson amb repartiment de luxe i un altre ‘blockbuster’ amb superheroi, aquesta vegada de DC Comics, el vertiginós Flash.

‘Spider-man: Creuant el multivers’, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers i Justin Thompson (estrena 2 de juny)

Continuació de ‘Spider-man: Un nou univers’ (2018), film que va trencar motllos tant a nivell temàtic com formal. El protagonista torna a ser l’home aranya d’un univers paral·lel, l’estudiant Miles Morales. Una saga pròpia dins de la gran saga de ‘Spider-man’ que és dins de la saga cinematogràfica Marvel. Un no parar.

‘Los osos no existen’, de Jafar Pahani (2 de juny)

El director iranià s’ha passat els últims mesos a la presó per desafiar les lleis repressives del seu govern. Aquesta pel·lícula, meitat ficció, meitat documental, és un precís al·legat polític en el qual el veiem dirigir un film a distància, des de la petita localitat en la qual s’ha reclòs i en la qual es veu implicat en un conflicte secular.

‘Els encantats’, d’Elena Trapé (2 de juny)

Tercer llargmetratge de la directora catalana Elena Trapé, que va debutar amb ‘Blog’ (2010) i va rodar vuit anys després ‘Les distàncies’. Ara explica el dur dia a dia d’una jove mare (Laia Costa) que s’ha separat recentment de la seva parella i intenta encarar una nova vida sense el seu fill, instal·lada a la vella casa familiar en un poble del Pirineu.

‘El maestro jardinero’, de Paul Schrader (9 de juny)

Paul Schrader sempre ha parlat de la culpa i la redempció, com a guionista amb ‘Taxi Driver’, com a director a ‘American gigolo’ o ‘Possibilitat d'escapar’. Amb ‘El maestro jardinero’ tanca la denominada trilogia de la redempció, unida formalment i temàticament a ‘El reverend’ i ‘El contador de cartas’: el passat violent persegueix els seus personatges.

‘Transformers: El despertar de las bestias’, de Steven Caple Jr. (9 de juny)

Poc queda ja de la sorpresa que va poder despertar fa una dècada i mitja la primera pel·lícula de la saga ‘Transformers’, un dels èxits personals de Michael Bay. Aquí figura només com a productor: la pel·lícula segueix al peu de la lletra el lema de ‘com més, millor,’ així que als Decepticons i Autobots s’uneixen els Predacons i Terrorcons.

‘Un blanco fácil’, de Jean-Paul Salomé (9 de juny)

Isabelle Huppert és l’estrella absoluta de la pel·lícula, pràcticament no hi ha una escena en què no aparegui. Encarna un personatge real, líder sindicalista d’una empresa internacional dedicada a l’energia nuclear. Va ser agredida i torturada, però el sistema es va posar en contra seu per demostrar que tot havia sigut fruit de la seva imaginació.

‘Asteroid city’, de Wes Anderson (16 de juny)

Sol Anderson, que sap seduir les estrelles hollywoodianes com pocs autors independents, pot reunir en un sol film Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Liev Schreiber, Adrian Brody, Bryan Cranston, Willem Dafoe, Edward Norton, Steve Carell, Jeff Goldblum i Matt Dillon. Un festival.

‘Flash’, d’Andy Muschietti (16 de juny)

Nova entrega de l’univers estès de DC, una saga que no acaba d’arrencar. La superprodigiosa velocitat de Flash el permet viatjar pel temps i canviar el passat, però queda atrapat en una nova línia temporal. Ezra Miller torna a encarnar el protagonista i dirigeix l’argentí Andy Muschietti, signant dels films de terror ‘Mama’ i ‘It’.

‘El fantástico caso del Golem’, de Burnin Percebes (16 de juny)

Dos amics són a la terrassa de la casa d’un d’ells. L’amfitrió puja a la cornisa i cau sobre el capó d’un cotxe, i es desintegra immediatament. Aquest és el punt de partida de l’última fantasia-comèdia-misteri de Burnin Percebes que aleteja també sobre el mite del Gólem, la criatura d’argila creada per protegir el poble jueu.

‘Indiana Jones i el dial del destí’, de James Mangold (30 de juny)

Retocat digitalment, però encara prest a enfundar-se el barret i la caçadora d’Indy i fustigar els seus rivals amb el fuet. D’aquesta manera es presenta Harrison Ford, invocat per cinquena vegada per encarnar Indiana Jones i enfrontat de nou a un criminal nazi. Un comiat nostàlgic realitzat pel director de ‘Lobezno inmortal’ i ‘Logan’.